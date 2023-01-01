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Бетис - Лас-Пальмас 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
26 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Бетис
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Лас-Пальмас, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
30ИспанияврФрансиско Вьейтес
2ИспаниязщЭктор Бельерин
6АргентиназщХерман Песселья
28МароккозщШади Риад
3ИспаниязщХуан Миранда
5АргентинапзГвидо Родригес
21ИспанияпзМарк Рока
22Испанияпз Иско
38ИспаниянпАссане Диао
10ИспаниянпАйосе Перес
12БразилиянпВиллиан Жозе
13ИспанияврАльваро Вальес
4ИспаниязщАлекс Суарес
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
15ИспаниязщМика Мармоль
3ИспаниязщСерхи Кардона
5ИспанияпзХавьер Муньос
20ИспанияпзКирьян Родригес
8АргентинапзМаксимо Перроне
10ИспанияпзАльберто Молейро
2ИспаниянпМарвин Парк
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
19.04.2018Испания - Примера33-й турБетис1 : 0Лас-Пальмас
03.12.2017Испания - Примера14-й турЛас-Пальмас1 : 0Бетис
09.04.2017Испания - Примера31-й турЛас-Пальмас4 : 1Бетис
18.11.2016Испания - Примера12-й турБетис2 : 0Лас-Пальмас
19.04.2016Испания - Примера34-й турБетис1 : 0Лас-Пальмас
13.12.2015Испания - Примера15-й турЛас-Пальмас1 : 0Бетис
15.03.2015Испания - СегундаСегунда. 29-й турЛас-Пальмас0 : 3Бетис
12.10.2014Испания - СегундаСегунда. 8-й турБетис0 : 0Лас-Пальмас
11.01.2013Кубок Испании1/8 финалаБетис1 : 0Лас-Пальмас
14.12.2012Кубок Испании1/8 финалаЛас-Пальмас1 : 1Бетис
12.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 1Бетис
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа C. 4-й турБетис4 : 1
04.11.2023Испания - Примера12-й турБетис2 : 0
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд1 : 12Бетис
29.10.2023Испания - Примера11-й турБетис2 : 1
11.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 1Лас-Пальмас
03.11.2023Испания - Примера12-й турЛас-Пальмас2 : 1
31.10.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 3Лас-Пальмас
28.10.2023Испания - Примера11-й тур1 : 2Лас-Пальмас
22.10.2023Испания - Примера10-й турЛас-Пальмас0 : 1

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