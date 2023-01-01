Бетис - Лас-Пальмас 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
26 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Лас-Пальмас, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|30
|вр
|Франсиско Вьейтес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|38
|нп
|Ассане Диао
|10
|нп
|Айосе Перес
|12
|нп
|Виллиан Жозе
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|8
|пз
|Максимо Перроне
|10
|пз
|Альберто Молейро
|2
|нп
|Марвин Парк
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|19.04.2018
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|03.12.2017
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|09.04.2017
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 1
|18.11.2016
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|19.04.2016
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|13.12.2015
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|15.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|0 : 3
|12.10.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|0 : 0
|11.01.2013
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 0
|14.12.2012
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 1
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа C. 4-й тур
|4 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 12
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|03.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|31.10.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 1