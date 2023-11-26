Ницца - Тулуза 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
26 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Тулуза, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Тулуза
Тулуза
|1
|вр
|Марцин Булка
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|11
|пз
|Морган Сансон
|8
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|29
|нп
|Эванн Гессан
|7
|нп
|Жереми Бога
|50
|вр
|Гийом Ресте
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|24
|пз
|Кристиан Кассерес
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|11
|пз
|Сесар Хелаберт
|14
|нп
|Янис Беграуи
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 0
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|15.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 0
|15.03.2019
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|06.01.2019
|Кубок Франции
|1/32 финала
|4 : 1
|05.10.2018
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|03.02.2018
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|06.01.2018
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 0
|29.11.2017
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|10.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|27.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|5 : 1