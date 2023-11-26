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Ницца - Тулуза 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
26 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ницца
Тулуза

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Тулуза, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Тулуза
Тулуза
1ПольшаврМарцин Булка
23ШвейцариязщДжордан Лотомба
6ФранциязщЖан-Клер Тодибо
4Бразилиязщ Данте Бонфин
26ФранциязщМельвен Бар
11ФранцияпзМорган Сансон
8НидерландыпзПабло Паулино Росарио
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
24ФранциянпГаэтан Лаборде
29ФранциянпЭванн Гессан
7Кот-д'ИвуарнпЖереми Бога
50ФранцияврГийом Ресте
3ДаниязщМиккель Деслер
6Кабо-ВердезщЛоган Кошта
2ДаниязщРасмус Николайсен
17ЧилизщГабриэль Суасо
12НорвегиязщУоррен Каманзи
24ВенесуэлапзКристиан Кассерес
4НидерландыпзСтейн Спирингс
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
11ИспанияпзСесар Хелаберт
14ФранциянпЯнис Беграуи
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
21.05.2023Франция - Лига 136-й турНицца0 : 0Тулуза
07.08.2022Франция - Лига 11-й турТулуза1 : 1Ницца
15.02.2020Франция - Лига 125-й турТулуза0 : 2Ницца
21.12.2019Франция - Лига 119-й турНицца3 : 0Тулуза
15.03.2019Франция - Лига 129-й турНицца1 : 1Тулуза
06.01.2019Кубок Франции1/32 финалаТулуза4 : 1Ницца
05.10.2018Франция - Лига 19-й турТулуза1 : 1Ницца
03.02.2018Франция - Лига 124-й турНицца0 : 1Тулуза
06.01.2018Кубок Франции1/32 финалаТулуза1 : 0Ницца
29.11.2017Франция - Лига 115-й турТулуза1 : 2Ницца
10.11.2023Франция - Лига 112-й тур0 : 0Ницца
05.11.2023Франция - Лига 111-й турНицца2 : 0
27.10.2023Франция - Лига 110-й тур0 : 1Ницца
21.10.2023Франция - Лига 19-й турНицца1 : 0
07.10.2023Франция - Лига 18-й тур0 : 1Ницца
12.11.2023Франция - Лига 112-й тур1 : 1Тулуза
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа E. 4-й турТулуза3 : 2
05.11.2023Франция - Лига 111-й турТулуза1 : 2
29.10.2023Франция - Лига 110-й тур3 : 0Тулуза
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа E. 3-й тур5 : 1Тулуза

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