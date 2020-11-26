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Монпелье - Брест 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Монпелье
Брест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Брест, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Брест
Брест
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
4МализщКики Куяте
14ФранциязщМаксим Эстеве
17ФранциязщТео Сент-Люс
13ФранцияпзЖорис Шотар
12ФранцияпзЖордан Ферри
11ФранцияпзТежи Саванье
22ФранцияпзХалил Файад
9ИорданиянпМусса Аль-Тамари
8НигериянпАкор Адамс
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
2ФранциязщБрэдли Локо
19ФранциязщЖордан Амави
45ФранцияпзМахди Камара
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
8ФранцияпзУго Маньетти
10ФранциянпРомен дель Кастильо
9БениннпСтив Мунье
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
12.02.2023Франция - Лига 123-й турМонпелье3 : 0Брест
28.08.2022Франция - Лига 14-й турБрест0 : 7Монпелье
03.04.2022Франция - Лига 130-й турМонпелье1 : 2Брест
11.12.2021Франция - Лига 118-й турБрест0 : 4Монпелье
16.05.2021Франция - Лига 137-й турМонпелье0 : 0Брест
20.12.2020Франция - Лига 116-й турБрест2 : 2Монпелье
21.12.2019Франция - Лига 119-й турМонпелье4 : 0Брест
04.05.2013Франция - Лига 135-й турМонпелье2 : 1Брест
12.12.2012Франция - Лига 117-й турБрест1 : 2Монпелье
04.02.2012Франция - Лига 122-й турМонпелье1 : 0Брест
10.11.2023Франция - Лига 112-й турМонпелье0 : 0
03.11.2023Франция - Лига 111-й тур3 : 0Монпелье
29.10.2023Франция - Лига 110-й турМонпелье3 : 0
22.10.2023Франция - Лига 19-й тур2 : 0Монпелье
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 3Монпелье
05.11.2023Франция - Лига 111-й тур2 : 0Брест
29.10.2023Франция - Лига 110-й турБрест2 : 3
22.10.2023Франция - Лига 19-й тур1 : 0Брест
08.10.2023Франция - Лига 18-й турБрест1 : 1
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 0Брест

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