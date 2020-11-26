Монпелье - Брест 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Брест, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Брест
Брест
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|4
|зщ
|Кики Куяте
|14
|зщ
|Максим Эстеве
|17
|зщ
|Тео Сент-Люс
|13
|пз
|Жорис Шотар
|12
|пз
|Жордан Ферри
|11
|пз
|Тежи Саванье
|22
|пз
|Халил Файад
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|8
|нп
|Акор Адамс
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|19
|зщ
|Жордан Амави
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Уго Маньетти
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|9
|нп
|Стив Мунье
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Эрик Руа
История личных встреч
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 7
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|11.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 4
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 0
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 2
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|4 : 0
|04.05.2013
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|12.12.2012
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|04.02.2012
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|10.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|03.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0