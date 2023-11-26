Нант - Гавр 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Гавр, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Гавр
Гавр
|1
|вр
|Альбан Лафон
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|25
|пз
|Флоран Молле
|11
|нп
|Маркус Коко
|27
|нп
|Мозес Саймон
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|30
|вр
|Артур Десма
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|7
|зщ
|Лоик Него
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|14
|пз
|Далер Кузяев
|21
|пз
|Антуан Жужу
|10
|нп
|Набиль Алиуи
|29
|нп
|Самуэль Грандсир
Главные тренеры
|Пьер Аритуи
|Лука Элснер
История личных встреч
|03.05.2009
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|29.11.2008
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|06.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|20.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Лиги 1: «Нант» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.