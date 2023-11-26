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Нант - Гавр 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Нант
Гавр

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Гавр, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Гавр
Гавр
1ФранцияврАльбан Лафон
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
24ШвейцариязщЭрай Джёмерт
4ФранциязщНиколя Паллуа
5ИспанияпзПедро Чиривелья
8ДР КонгопзСамюэль Мутуссами
29ФранцияпзКентен Мерлен
25ФранцияпзФлоран Молле
11ФранциянпМаркус Коко
27НигериянпМозес Саймон
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
30ФранцияврАртур Десма
22ГвианазщЙоанн Сальмье
93СенегалзщАруна Санганте
4ФранциязщГотье Льорис
7ВенгриязщЛоик Него
27ФранциязщКристофер Опери
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
14РоссияпзДалер Кузяев
21ФранцияпзАнтуан Жужу
10ФранциянпНабиль Алиуи
29ФранциянпСамуэль Грандсир
Главные тренеры
ФранцияПьер Аритуи
СловенияЛука Элснер
История личных встреч
03.05.2009Франция - Лига 134-й турНант1 : 2Гавр
29.11.2008Франция - Лига 116-й турГавр0 : 2Нант
12.11.2023Франция - Лига 112-й тур3 : 1Нант
05.11.2023Франция - Лига 111-й турНант0 : 1
28.10.2023Франция - Лига 110-й тур4 : 0Нант
22.10.2023Франция - Лига 19-й турНант2 : 0
06.10.2023Франция - Лига 18-й тур1 : 2Нант
11.11.2023Франция - Лига 112-й турГавр0 : 0
05.11.2023Франция - Лига 111-й тур1 : 2Гавр
29.10.2023Франция - Лига 110-й тур0 : 0Гавр
20.10.2023Франция - Лига 19-й турГавр0 : 0
08.10.2023Франция - Лига 18-й тур3 : 0Гавр
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Лиги 1: «Нант» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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