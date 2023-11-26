Лион - Лилль 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
26 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Лилль, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Лилль
Лилль
|1
|вр
|Антони Лопеш
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|21
|зщ
|Энрике Силва
|80
|пз
|Скелли Альверо
|6
|пз
|Максанс Какере
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|8
|пз
|Анхель Гомес
|10
|пз
|Реми Кабелла
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|17
|нп
|Иван Кавалейру
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|10.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|3 : 3
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 2
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|08.03.2020
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|21.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 2 4 : 3
|03.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 4-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1