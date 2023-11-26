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Лион - Лилль 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
26 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Лион
Лилль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Лилль, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Лилль
Лилль
1ПортугалияврАнтони Лопеш
20ФранциязщСаэль Кумбеди
2Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
12ИрландиязщДжейк О'Брайен
21БразилиязщЭнрике Силва
80ФранцияпзСкелли Альверо
6ФранцияпзМаксанс Какере
8ФранцияпзКорентин Толиссо
37ГанапзЭрнест Нуама
18ФранциянпРайан Шерки
10ФранциянпАлександр Ляказетт
30ФранцияврЛюка Шевалье
22ПортугалиязщТьяго Сантос
15ФранциязщЛени Йоро
4Бразилиязщ Алешандро
31Бразилиязщ Исмаили
6АлжирпзНабиль Бенталеб
8АнглияпзАнхель Гомес
10ФранцияпзРеми Кабелла
23КосовонпЭдон Жегрова
17ПортугалиянпИван Кавалейру
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
10.03.2023Франция - Лига 127-й турЛилль3 : 3Лион
08.02.2023Кубок Франции1/8 финалаЛион2 : 2 4 : 2Лилль
30.10.2022Франция - Лига 113-й турЛион1 : 0Лилль
27.02.2022Франция - Лига 126-й турЛион0 : 1Лилль
12.12.2021Франция - Лига 118-й турЛилль0 : 0Лион
25.04.2021Франция - Лига 134-й турЛион2 : 3Лилль
01.11.2020Франция - Лига 19-й турЛилль1 : 1Лион
08.03.2020Франция - Лига 128-й турЛилль1 : 0Лион
21.01.2020Франция - Кубок лиги1/2 финалаЛион2 : 2 4 : 3Лилль
03.12.2019Франция - Лига 116-й турЛион0 : 1Лилль
12.11.2023Франция - Лига 112-й тур0 : 1Лион
05.11.2023Франция - Лига 111-й турЛион1 : 1
22.10.2023Франция - Лига 19-й турЛион1 : 2
08.10.2023Франция - Лига 18-й турЛион3 : 3
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур2 : 0Лион
12.11.2023Франция - Лига 112-й турЛилль1 : 1
09.11.2023Лига конференцийГруппа A. 4-й тур1 : 1Лилль
04.11.2023Франция - Лига 111-й тур0 : 0Лилль
29.10.2023Франция - Лига 110-й турЛилль2 : 0
26.10.2023Лига конференцийГруппа A. 3-й турЛилль2 : 1

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