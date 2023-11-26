Ренн - Реймс 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
26 Ноября 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Реймс, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Реймс
Реймс
|1
|вр
|Готье Галлон
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|21
|пз
|Неманья Матич
|11
|пз
|Людовик Блас
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|16
|пз
|Жануэль Белосьян
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|10
|нп
|Амин Гуири
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|32
|зщ
|Томас Фоке
|19
|зщ
|Джош Уилсон-Эсбранд
|10
|пз
|Тедди Теума
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|11
|нп
|Амин Салама
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Уильям Стилл
История личных встреч
|15.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 0
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|09.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 3
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 2
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|06.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|17.02.2019
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|28.10.2018
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3