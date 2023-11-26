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Ренн - Реймс 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
26 Ноября 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Ренн
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Реймс, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Реймс
Реймс
1ФранцияврГотье Галлон
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
5БельгиязщАртур Теате
3ФранциязщАдриен Трюффер
14ФранцияпзБенжамен Буриго
21СербияпзНеманья Матич
11ФранцияпзЛюдовик Блас
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
16ФранцияпзЖануэль Белосьян
9ФранциянпАрно Калимуэндо
10ФранциянпАмин Гуири
94ФранцияврЙеванн Диуф
2КениязщДжозеф Окуму
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
5МароккозщЮнис Абдельхамид
32БельгиязщТомас Фоке
19АнглиязщДжош Уилсон-Эсбранд
10МальтапзТедди Теума
8ФранцияпзАмир Ричардсон
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
7ЯпониянпДзюня Ито
11ФранциянпАмин Салама
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
БельгияУильям Стилл
История личных встреч
15.04.2023Франция - Лига 131-й турРенн3 : 0Реймс
29.12.2022Франция - Лига 116-й турРеймс3 : 1Ренн
09.04.2022Франция - Лига 131-й турРеймс2 : 3Ренн
12.09.2021Франция - Лига 15-й турРенн0 : 2Реймс
04.04.2021Франция - Лига 131-й турРеймс2 : 2Ренн
04.10.2020Франция - Лига 16-й турРенн2 : 2Реймс
16.02.2020Франция - Лига 125-й турРеймс1 : 0Ренн
06.10.2019Франция - Лига 19-й турРенн0 : 1Реймс
17.02.2019Франция - Лига 125-й турРеймс2 : 0Ренн
28.10.2018Франция - Лига 111-й турРенн0 : 2Реймс
12.11.2023Франция - Лига 112-й турРенн0 : 1
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа F. 4-й турРенн3 : 1
05.11.2023Франция - Лига 111-й тур2 : 0Ренн
29.10.2023Франция - Лига 110-й турРенн1 : 1
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа F. 3-й тур1 : 2Ренн
11.11.2023Франция - Лига 112-й турРеймс0 : 3
05.11.2023Франция - Лига 111-й тур0 : 1Реймс
28.10.2023Франция - Лига 110-й турРеймс1 : 0
22.10.2023Франция - Лига 19-й тур1 : 1Реймс
07.10.2023Франция - Лига 18-й турРеймс1 : 3

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