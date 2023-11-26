Лорьян - Метц 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Метц, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Метц
Метц
|38
|вр
|Ивон Мвого
|13
|зщ
|Формоз Менди
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|12
|зщ
|Дарлин Йонгва
|19
|пз
|Лоран Абергель
|14
|пз
|Тьемуэ Бакайоко
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|10
|пз
|Ромен Февр
|22
|пз
|Эли Крупи
|16
|вр
|Александр Укиджа
|2
|зщ
|Максим Колен
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|29
|зщ
|Кристоф Эрей
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|22
|зщ
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|34
|пз
|Жозеф Н'Дюкиди
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|36
|пз
|Абли Джаллоу
|7
|нп
|Папа Диалло
|11
|нп
|Симон Элизор
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Ласло Болони
История личных встреч
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|4 : 1
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|31.03.2019
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|2 : 1
|26.10.2018
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|0 : 0
|22.04.2017
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|5 : 1
|26.11.2016
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 3
|09.05.2015
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 4
|13.12.2014
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1