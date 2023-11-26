03:06 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 26 ноября
Свернуть список

Лорьян - Метц 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Лорьян
Метц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Метц, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Метц
Метц
38ШвейцарияврИвон Мвого
13СенегалзщФормоз Менди
3ТунисзщМонтассар Тальби
95ФранциязщСулейман Туре
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
12КамерунзщДарлин Йонгва
19ФранцияпзЛоран Абергель
14ФранцияпзТьемуэ Бакайоко
21ФранцияпзЖюльен Понсо
10ФранцияпзРомен Февр
22ФранцияпзЭли Крупи
16АлжирврАлександр Укиджа
2ФранциязщМаксим Колен
8Кот-д'ИвуарзщИсмаэль Траоре
29МартиниказщКристоф Эрей
3ФранциязщМатьё Юдоль
22ФранциязщКевин Ван Ден Керкхоф
34ФранцияпзЖозеф Н'Дюкиди
6ФранцияпзКевин Н'Дорам
36ГамбияпзАбли Джаллоу
7СенегалнпПапа Диалло
11ФранциянпСимон Элизор
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
РумынияЛасло Болони
История личных встреч
20.04.2022Франция - Лига 133-й турЛорьян1 : 0Метц
12.12.2021Франция - Лига 118-й турМетц4 : 1Лорьян
16.05.2021Франция - Лига 137-й турЛорьян2 : 1Метц
04.10.2020Франция - Лига 16-й турМетц3 : 1Лорьян
31.03.2019Франция - Лига 230-й турМетц2 : 1Лорьян
26.10.2018Франция - Лига 212-й турЛорьян0 : 0Метц
22.04.2017Франция - Лига 134-й турЛорьян5 : 1Метц
26.11.2016Франция - Лига 114-й турМетц3 : 3Лорьян
09.05.2015Франция - Лига 136-й турМетц0 : 4Лорьян
13.12.2014Франция - Лига 118-й турЛорьян3 : 1Метц
12.11.2023Франция - Лига 112-й тур1 : 0Лорьян
04.11.2023Франция - Лига 111-й турЛорьян0 : 0
28.10.2023Франция - Лига 110-й тур1 : 0Лорьян
22.10.2023Франция - Лига 19-й турЛорьян2 : 1
08.10.2023Франция - Лига 18-й тур3 : 3Лорьян
12.11.2023Франция - Лига 112-й турМетц3 : 1
05.11.2023Франция - Лига 111-й тур1 : 1Метц
29.10.2023Франция - Лига 110-й турМетц0 : 0
22.10.2023Франция - Лига 19-й тур2 : 1Метц
07.10.2023Франция - Лига 18-й турМетц0 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close