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Кальяри - Монца 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
26 Ноября 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Кальяри
Монца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Монца, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Монца
Монца
22ИталияврСимоне Скуффет
28ИталиязщГабриэле Цаппа
3ИталиязщЭдоардо Гольданига
4ИталиязщАльберто Доссена
27ИталиязщТоммазо Ауджелло
16ИталияпзМаттео Прати
29КонгопзЭнтони Макумбу
21ЧехияпзЯкуб Янкто
10ИталияпзНиколас Виола
77АнголанпЗиту Лувумбу
32ИталиянпАндреа Петанья
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
33ИталиязщДанило Д'Амброзио
5ИталиязщЛука Кальдирола
44ИталиязщАндреа Карбони
6ИталияпзРоберто Гальярдини
32ИталияпзМаттео Пессина
28ИталияпзАндреа Кольпани
84ИталиянпПатрик Чиурриа
47ПортугалиянпДани Карвалью
9ИталиянпЛоренцо Коломбо
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
11.11.2023Италия - Серия А12-й тур2 : 1Кальяри
05.11.2023Италия - Серия А11-й турКальяри2 : 1
01.11.2023Кубок Италии1/16 финала1 : 2 ДВКальяри
29.10.2023Италия - Серия А10-й турКальяри4 : 3
22.10.2023Италия - Серия А9-й тур2 : 2Кальяри
11.11.2023Италия - Серия А12-й турМонца1 : 1
05.11.2023Италия - Серия А11-й тур1 : 3Монца
29.10.2023Италия - Серия А10-й турМонца1 : 1
22.10.2023Италия - Серия А9-й тур1 : 0Монца
08.10.2023Италия - Серия А8-й турМонца3 : 0

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