Кальяри - Монца 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
26 Ноября 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Монца, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Монца
Монца
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|3
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|16
|пз
|Маттео Прати
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|21
|пз
|Якуб Янкто
|10
|пз
|Николас Виола
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|32
|нп
|Андреа Петанья
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|47
|нп
|Дани Карвалью
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|4 : 3
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 0