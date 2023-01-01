Эмполи - Сассуоло 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Сассуоло, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Сассуоло
Сассуоло
|99
|вр
|Этрит Бериша
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|5
|пз
|Альберто Грасси
|29
|пз
|Юссеф Мале
|20
|пз
|Маттео Канчелльери
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|9
|нп
|Франческо Капуто
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|17
|зщ
|Матиас Винья
|24
|пз
|Даниэль Болока
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|10
|нп
|Доменико Берарди
|20
|нп
|Саму Кастильехо
|92
|нп
|Грегоре Дефрель
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|2 : 1
|05.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|1 : 0
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 5
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|17.02.2019
|Италия - Серия А
|24-й тур
|3 : 0
|21.09.2018
|Италия - Серия А
|5-й тур
|3 : 1
|30.04.2017
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 3
|04.12.2016
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 0
|21.02.2016
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|04.10.2015
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 4
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2