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Эмполи - Сассуоло 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Эмполи
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Сассуоло, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Сассуоло
Сассуоло
99АлбанияврЭтрит Бериша
24НигериязщТайронн Эбюэхи
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
13Новая ЗеландиязщЛиберато Кэкачей
21ИталияпзЯкопо Фаццини
5ИталияпзАльберто Грасси
29МароккопзЮссеф Мале
20ИталияпзМаттео Канчелльери
28ИталиянпНиколо Камбьяги
9ИталиянпФранческо Капуто
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
5ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
17УругвайзщМатиас Винья
24ИталияпзДаниэль Болока
42НорвегияпзКристиан Торстведт
10ИталиянпДоменико Берарди
20ИспаниянпСаму Кастильехо
92ФранциянпГрегоре Дефрель
9ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ИталияАурелио Андреацолли
ИталияАлессио Дионизи
История личных встреч
30.04.2023Италия - Серия АСерия А. 32-й турСассуоло2 : 1Эмполи
05.11.2022Италия - Серия АСерия А. 13-й турЭмполи1 : 0Сассуоло
09.01.2022Италия - Серия А21-й турЭмполи1 : 5Сассуоло
31.10.2021Италия - Серия А11-й турСассуоло1 : 2Эмполи
17.02.2019Италия - Серия А24-й турЭмполи3 : 0Сассуоло
21.09.2018Италия - Серия А5-й турСассуоло3 : 1Эмполи
30.04.2017Италия - Серия А34-й турЭмполи1 : 3Сассуоло
04.12.2016Италия - Серия А15-й турСассуоло3 : 0Эмполи
21.02.2016Италия - Серия А26-й турСассуоло3 : 2Эмполи
04.10.2015Италия - Серия А7-й турЭмполи1 : 0Сассуоло
12.11.2023Италия - Серия А12-й тур0 : 1Эмполи
06.11.2023Италия - Серия А11-й тур2 : 1Эмполи
30.10.2023Италия - Серия А10-й турЭмполи0 : 3
23.10.2023Италия - Серия А9-й тур0 : 2Эмполи
06.10.2023Италия - Серия А8-й турЭмполи0 : 0
10.11.2023Италия - Серия А12-й турСассуоло2 : 2
06.11.2023Италия - Серия А11-й тур2 : 1Сассуоло
02.11.2023Кубок Италии1/16 финалаСассуоло0 : 0 5 : 4
28.10.2023Италия - Серия А10-й турСассуоло1 : 1
21.10.2023Италия - Серия А9-й турСассуоло0 : 2

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