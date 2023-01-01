Фрозиноне - Дженоа 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Дженоа, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Дженоа
Генуя
|80
|вр
|Стефано Турати
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|3
|зщ
|Риккардо Маркицца
|20
|зщ
|Поль Лирола
|5
|зщ
|Калеб Околи
|18
|пз
|Матиас Соуле
|12
|пз
|Рейниер
|14
|пз
|Франческо Джелли
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|27
|пз
|Арийон Ибрахимович
|11
|нп
|Марвин Чуни
|1
|вр
|Хосеп Риера
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|55
|зщ
|Ридгесиано Хапс
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|47
|пз
|Милан Бадель
|8
|пз
|Кевин Стротман
|18
|нп
|Калеб Экубан
|37
|нп
|Георге Пушкаш
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|3 : 2
|18.12.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 18-й тур
|1 : 0
|03.03.2019
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|30.09.2018
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|03.04.2016
|Италия - Серия А
|31-й тур
|4 : 0
|08.11.2015
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|4 : 3
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|27.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0