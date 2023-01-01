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Фрозиноне - Дженоа 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Фрозиноне
Дженоа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Дженоа, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Дженоа
Генуя
80ИталияврСтефано Турати
30ИталиязщИларио Монтеризи
3ИталиязщРиккардо Маркицца
20ИспаниязщПоль Лирола
5ИталиязщКалеб Околи
18АргентинапзМатиас Соуле
12Бразилияпз Рейниер
14ИталияпзФранческо Джелли
45АргентинапзЭнсо Барренечеа
27ГерманияпзАрийон Ибрахимович
11АлбаниянпМарвин Чуни
1ИспанияврХосеп Риера
4БельгиязщКони де Винтер
5РумыниязщРаду Дрэгушин
22МексиказщХоан Васкес
20ИталиязщСтефано Сабелли
55НидерландызщРидгесиано Хапс
32ДанияпзМортен Френнруп
47ХорватияпзМилан Бадель
8НидерландыпзКевин Стротман
18ГананпКалеб Экубан
37РумыниянпГеорге Пушкаш
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
13.05.2023Италия - Серия BСерия В. 37-й турФрозиноне3 : 2Дженоа
18.12.2022Италия - Серия BСерия В. 18-й турДженоа1 : 0Фрозиноне
03.03.2019Италия - Серия А26-й турДженоа0 : 0Фрозиноне
30.09.2018Италия - Серия А7-й турФрозиноне1 : 2Дженоа
03.04.2016Италия - Серия А31-й турДженоа4 : 0Фрозиноне
08.11.2015Италия - Серия А12-й турФрозиноне2 : 2Дженоа
12.11.2023Италия - Серия А12-й тур2 : 0Фрозиноне
06.11.2023Италия - Серия А11-й турФрозиноне2 : 1
02.11.2023Кубок Италии1/16 финала1 : 2 ДВФрозиноне
29.10.2023Италия - Серия А10-й тур4 : 3Фрозиноне
22.10.2023Италия - Серия А9-й тур2 : 1Фрозиноне
10.11.2023Италия - Серия А12-й турДженоа1 : 0
05.11.2023Италия - Серия А11-й тур2 : 1Дженоа
01.11.2023Кубок Италии1/16 финалаДженоа2 : 1 ДВ
27.10.2023Италия - Серия А10-й турДженоа1 : 0
22.10.2023Италия - Серия А9-й тур2 : 0Дженоа

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