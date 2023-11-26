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Рома - Удинезе 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
26 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
Рома
Удинезе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Удинезе, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Удинезе
Удине
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
14ИспаниязщДиего Льоренте
5ФранциязщЭван Н'Дика
2НидерландызщРик Карсдорп
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
4ИталияпзБриан Кристанте
16АргентинапзЛеандро Паредес
52ИталияпзЭдоардо Бове
21АргентинанпПауло Дибала
90БельгиянпРомелу Лукаку
1ИталияврМарко Сильвестри
27БельгиязщКристиан Кабазель
29СловениязщЯка Бийол
18АргентиназщПатрисио Перес
2ИрландиязщФести Эбоселе
33ЗимбабвезщДжордан Земура
24СербияпзЛазар Самарджич
11Бразилияпз Уолас
32АргентинапзМартин Пайеро
37АргентинапзРоберто Перейра
7НигериянпИсаак Саксесс
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
16.04.2023Италия - Серия АСерия А. 30-й турРома3 : 0Удинезе
04.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турУдинезе4 : 0Рома
13.03.2022Италия - Серия А29-й турУдинезе1 : 1Рома
23.09.2021Италия - Серия А5-й турРома1 : 0Удинезе
14.02.2021Италия - Серия А22-й турРома3 : 0Удинезе
03.10.2020Италия - Серия А3-й турУдинезе0 : 1Рома
02.07.2020Италия - Серия А29-й турРома0 : 2Удинезе
30.10.2019Италия - Серия А10-й турУдинезе0 : 4Рома
13.04.2019Италия - Серия А32-й турРома1 : 0Удинезе
24.11.2018Италия - Серия А13-й турУдинезе1 : 0Рома
12.11.2023Италия - Серия А12-й тур0 : 0Рома
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа G. 4-й тур2 : 0Рома
05.11.2023Италия - Серия А11-й турРома2 : 1
29.10.2023Италия - Серия А10-й тур1 : 0Рома
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 3-й турРома2 : 0
12.11.2023Италия - Серия А12-й турУдинезе1 : 1
04.11.2023Италия - Серия А11-й тур0 : 1Удинезе
01.11.2023Кубок Италии1/16 финалаУдинезе1 : 2 ДВ
29.10.2023Италия - Серия А10-й тур1 : 1Удинезе
23.10.2023Италия - Серия А9-й турУдинезе1 : 1

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