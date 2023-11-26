Рома - Удинезе 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
26 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Удинезе, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|21
|нп
|Пауло Дибала
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|29
|зщ
|Яка Бийол
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|33
|зщ
|Джордан Земура
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|37
|пз
|Роберто Перейра
|7
|нп
|Исаак Саксесс
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|16.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|3 : 0
|04.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|4 : 0
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|23.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|03.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|02.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 4
|13.04.2019
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|24.11.2018
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 4-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 3-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1