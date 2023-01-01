Хайденхайм - Бохум 26 Ноября прямая трансляция
26 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Бохум, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|5
|пз
|Бенедикт Гимбер
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|30
|пз
|Норман Тойеркауф
|21
|пз
|Адриан Бек
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
|1
|вр
|Мануэль Риман
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|5
|зщ
|Бернардо
|2
|зщ
|Кристиан Гамбоа
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|22
|нп
|Кристофер Антви-Адджей
|11
|нп
|Такума Асано
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Томас Леч
История личных встреч
|21.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|18.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 0
|16.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|06.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|08.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|29.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|16.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|17.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 2
|08.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|30.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 2
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 5
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|03.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0