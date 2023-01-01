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Хайденхайм - Бохум 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Хайденхайм
Бохум

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Бохум, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Бохум
Бохум
1 Германия вр Кевин Мюллер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
5 Германия пз Бенедикт Гимбер
33 США пз Леннард Мэлони
30 Германия пз Норман Тойеркауф
21 Германия пз Адриан Бек
8 Германия нп Эрен Динкчи
37 Германия нп Ян-Никлас Бесте
10 Германия нп Тим Кляйндинст
1 Германия вр Мануэль Риман
4 Сербия зщ Эрхан Машович
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
5 Бразилия зщ Бернардо
2 Коста-Рика зщ Кристиан Гамбоа
8 Франция пз Энтони Лосийя
7 Австрия пз Кевин Штёгер
6 Германия пз Патрик Остерхаге
22 Гана нп Кристофер Антви-Адджей
11 Япония нп Такума Асано
33 Германия нп Филипп Хофман
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Германия Томас Леч
История личных встреч
21.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Хайденхайм0 : 2Бохум
18.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Бохум3 : 0Хайденхайм
16.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Бохум3 : 0Хайденхайм
06.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Хайденхайм2 : 3Бохум
08.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Бохум1 : 0Хайденхайм
29.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Хайденхайм3 : 2Бохум
16.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Хайденхайм1 : 0Бохум
17.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Бохум1 : 2Хайденхайм
08.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Хайденхайм0 : 0Бохум
30.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Бохум2 : 1Хайденхайм
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 4 : 2Хайденхайм
05.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Хайденхайм2 : 0
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 1Хайденхайм
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур 2 : 1Хайденхайм
22.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Хайденхайм2 : 5
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Бохум1 : 1
03.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур 1 : 2Бохум
27.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Бохум2 : 2
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур 2 : 1Бохум
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур 0 : 0Бохум

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