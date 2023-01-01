Хоффенхайм - Майнц 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
26 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Майнц, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|16
|пз
|Антон Стах
|29
|пз
|Роберт Сков
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|27
|вр
|Робин Центнер
|20
|зщ
|Эдимилсон Фернандеш
|16
|зщ
|Штефан Белл
|19
|зщ
|Антони Каси
|21
|зщ
|Данни да Коста
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|14
|пз
|Том Краус
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|43
|нп
|Браян Груда
|17
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Бо Свенссон
История личных встреч
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|4 : 1
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|21.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|29.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|30.05.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|24.11.2019
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|23.12.2018
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|27.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3