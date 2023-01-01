03:06 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 26 ноября
Свернуть список

Хоффенхайм - Майнц 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
26 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Хоффенхайм
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Майнц, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Майнц
Майнц
1 Германия вр Оливер Бауман
5 Турция зщ Озан Кабак
22 Германия зщ Кевин Фогт
25 Нигерия зщ Кевин Акпогума
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
6 Германия пз Гриша Прёмель
16 Германия пз Антон Стах
29 Дания пз Роберт Сков
27 Хорватия нп Андрей Крамарич
10 Нидерланды нп Ваут Вегорст
14 Германия нп Максимилиан Байер
27 Германия вр Робин Центнер
20 Швейцария зщ Эдимилсон Фернандеш
16 Германия зщ Штефан Белл
19 Франция зщ Антони Каси
21 Германия зщ Данни да Коста
2 Австрия зщ Филипп Мвене
8 Люксембург пз Леандро Баррейро
14 Германия пз Том Краус
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
43 Германия нп Браян Груда
17 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
04.03.2023 Германия - Бундеслига 23-й тур Майнц1 : 0Хоффенхайм
10.09.2022 Германия - Бундеслига 6-й тур Хоффенхайм4 : 1Майнц
05.02.2022 Германия - Бундеслига 21-й тур Майнц2 : 0Хоффенхайм
11.09.2021 Германия - Бундеслига 4-й тур Хоффенхайм0 : 2Майнц
21.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Хоффенхайм1 : 2Майнц
29.11.2020 Германия - Бундеслига 9-й тур Майнц1 : 1Хоффенхайм
30.05.2020 Германия - Бундеслига 29-й тур Майнц0 : 1Хоффенхайм
24.11.2019 Германия - Бундеслига 12-й тур Хоффенхайм1 : 5Майнц
18.05.2019 Германия - Бундеслига 34-й тур Майнц4 : 2Хоффенхайм
23.12.2018 Германия - Бундеслига 17-й тур Хоффенхайм1 : 1Майнц
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 1 : 1Хоффенхайм
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Хоффенхайм2 : 3
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 0Хоффенхайм
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур 2 : 3Хоффенхайм
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Хоффенхайм1 : 3
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 0 : 0Майнц
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Майнц2 : 0
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 0Майнц
27.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур 2 : 2Майнц
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Майнц1 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close