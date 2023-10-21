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Алмере Сити - Хераклес 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
26 Ноября 2023 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Алмере Сити
Хераклес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Хераклес, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Хераклес
Алмело
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
5 Франция зщ Лоик Мбе Со
4 Нидерланды зщ Дамиан ван Брюген
15 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
23 Испания зщ Манель Ройо
39 Нидерланды пз Jochem Ritmeester van de Kamp
28 Нидерланды пз Стейе Ресинк
9 Франция нп Томас Робине
27 Нидерланды нп Rajiv van La Parra
11 Франция нп Янн Китала
1 Нидерланды вр Майкл Браувер
4 Германия зщ Свен Зонненберг
6 Сербия зщ Sava Cestic
15 Нидерланды зщ Йетро Виллемс
3 Германия пз Jannes Wieckhoff
18 Нидерланды пз Марко Вейинович
14 Бельгия пз Брайан Де Кеерсмакер
10 Германия пз Анас Уахим
7 Бельгия нп Брайан Лимбомбе
29 Швеция нп Эмиль Ханссон
44 Нидерланды нп Мохамед Санко
Главные тренеры
Нидерланды Алекс Пастор
Нидерланды Джон Ламмерс
История личных встреч
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Алмере Сити2 : 2
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 1 : 2Алмере Сити
31.10.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 8Алмере Сити
28.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Алмере Сити0 : 0
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур 1 : 1Алмере Сити
10.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур 4 : 1Хераклес
04.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Хераклес0 : 6
01.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 2 : 0Хераклес
28.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур 3 : 0Хераклес
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Хераклес2 : 2

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