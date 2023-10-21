Алмере Сити - Хераклес 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
26 Ноября 2023 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Хераклес, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Хераклес
Алмело
|1
|вр
|Нордин Баккер
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|5
|зщ
|Лоик Мбе Со
|4
|зщ
|Дамиан ван Брюген
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|23
|зщ
|Манель Ройо
|39
|пз
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|28
|пз
|Стейе Ресинк
|9
|нп
|Томас Робине
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
|11
|нп
|Янн Китала
|1
|вр
|Майкл Браувер
|4
|зщ
|Свен Зонненберг
|6
|зщ
|Sava Cestic
|15
|зщ
|Йетро Виллемс
|3
|пз
|Jannes Wieckhoff
|18
|пз
|Марко Вейинович
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|10
|пз
|Анас Уахим
|7
|нп
|Брайан Лимбомбе
|29
|нп
|Эмиль Ханссон
|44
|нп
|Мохамед Санко
Главные тренеры
|Алекс Пастор
|Джон Ламмерс
История личных встреч
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 2
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 8
|28.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 0
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|10.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 1
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 6
|01.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 0
|28.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 0
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 2