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НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
26 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Девентер
22 Нидерланды вр Робин Руфс
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
4 Дания зщ Mathias Ross
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
15 Япония пз Саи ван Вермескеркен
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
8 Дания пз Магнус Маттссон
20 Дания пз Лассе Шоне
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
11 Испания нп Робер Гонсалес
14 Норвегия нп Ларс Олден Ларсен
1 Нидерланды вр Жеффри Де Ланге
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
25 Нидерланды зщ Джамал Амофа
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
10 Бельгия пз Филипп Ромменс
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
11 Нидерланды пз Бобби Адеканье
18 Исландия пз Виллюм-Тор Виллюмссон
23 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
05.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0НЕК Неймеген
23.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген3 : 3Гоу Эхед Иглс
08.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур НЕК Неймеген1 : 0Гоу Эхед Иглс
10.02.2022 Кубок Нидерландов 1/4 финала НЕК Неймеген0 : 2Гоу Эхед Иглс
19.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2НЕК Неймеген
07.05.2021 Нидерланды - Первый дивизион 37-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1НЕК Неймеген
23.10.2020 Нидерланды - Первый дивизион 9-й тур НЕК Неймеген2 : 1Гоу Эхед Иглс
21.02.2020 Нидерланды - Первый дивизион 27-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1НЕК Неймеген
27.09.2019 Нидерланды - Первый дивизион 8-й тур НЕК Неймеген3 : 3Гоу Эхед Иглс
15.02.2019 Нидерланды - Первый дивизион 25-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 4НЕК Неймеген
11.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур 3 : 3НЕК Неймеген
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген3 : 3
02.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген5 : 3
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур НЕК Неймеген1 : 1
07.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
11.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур 0 : 1Гоу Эхед Иглс
04.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Гоу Эхед Иглс5 : 1
31.10.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 4 ДВГоу Эхед Иглс
28.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур 0 : 0Гоу Эхед Иглс
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 0

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