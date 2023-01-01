НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
26 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|22
|вр
|Робин Руфс
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|4
|зщ
|Mathias Ross
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|15
|пз
|Саи ван Вермескеркен
|71
|пз
|Дирк Пропер
|8
|пз
|Магнус Маттссон
|20
|пз
|Лассе Шоне
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|11
|нп
|Робер Гонсалес
|14
|нп
|Ларс Олден Ларсен
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|2
|зщ
|Матс Дейл
|25
|зщ
|Джамал Амофа
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|10
|пз
|Филипп Ромменс
|8
|пз
|Эверт Линторст
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|18
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|23
|нп
|Оливер Эдвардсен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Рене Хаке
История личных встреч
|05.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 0
|10.02.2022
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 2
|19.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|07.05.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|37-й тур
|2 : 1
|23.10.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|9-й тур
|2 : 1
|21.02.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 1
|27.09.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|8-й тур
|3 : 3
|15.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|25-й тур
|4 : 4
|11.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 3
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3
|02.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|5 : 3
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|5 : 1
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4 ДВ
|28.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 0