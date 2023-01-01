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АЗ Алкмар - Волендам 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
26 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Волендам

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Волендам, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Волендам
Волендам
1 Австралия вр Мэтью Райан
2 Япония зщ Юкинари Сугавара
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
18 Норвегия зщ Давид Вольфе
25 Нидерланды пз Рихедли Базур
16 Нидерланды пз Свен Мейнанс
8 Нидерланды пз Йорди Класи
10 Нидерланды пз Дани де Вит
11 Гана нп Ибрахим Садик
19 Нидерланды нп Мирон ван Бредероде
9 Греция нп Вангелис Павлидис
1 Германия вр Мио Бакхаус
26 Нидерланды зщ Дерон Пейн
28 Англия зщ Джош Флинт
6 Марокко зщ Бенаисса Бенамар
5 Англия зщ George Cox
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
17 Нидерланды пз Калвин Твигт
36 Нидерланды пз Milan de Haan
11 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
21 Нидерланды нп Роберт Мюрен
14 Австралия нп Гаранг Куол
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Янсен
Германия Маттиас Колер
История личных встреч
04.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Волендам1 : 1АЗ Алкмар
30.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур АЗ Алкмар2 : 1Волендам
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур 1 : 0АЗ Алкмар
09.11.2023 Лига конференций Группа E. 4-й тур 2 : 1АЗ Алкмар
04.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 1 : 1АЗ Алкмар
26.10.2023 Лига конференций Группа E. 3-й тур АЗ Алкмар1 : 4
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур АЗ Алкмар3 : 0
16.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 0Волендам
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Волендам1 : 4
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 3 : 3Волендам
02.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур 2 : 0Волендам
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Волендам3 : 1

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