АЗ Алкмар - Волендам 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
26 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Волендам, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Волендам
Волендам
|1
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Вольфе
|25
|пз
|Рихедли Базур
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|8
|пз
|Йорди Класи
|10
|пз
|Дани де Вит
|11
|нп
|Ибрахим Садик
|19
|нп
|Мирон ван Бредероде
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|26
|зщ
|Дерон Пейн
|28
|зщ
|Джош Флинт
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|5
|зщ
|George Cox
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|17
|пз
|Калвин Твигт
|36
|пз
|Milan de Haan
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|21
|нп
|Роберт Мюрен
|14
|нп
|Гаранг Куол
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Маттиас Колер
История личных встреч
|04.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 4-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 3-й тур
|1 : 4
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 0
|16.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 4
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3
|02.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 1