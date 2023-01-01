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Белшина - Динамо Мн 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
26 Ноября 2023 года в 13:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 29-й тур
Белшина
Динамо Мн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Динамо Мн, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо Мн7 : 2Белшина
27.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Белшина0 : 0Динамо Мн
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо Мн0 : 0Белшина
24.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо Мн3 : 1Белшина
07.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Белшина0 : 4Динамо Мн
29.10.2016 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо Мн3 : 1Белшина
15.06.2016 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Белшина1 : 2Динамо Мн
31.10.2015 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн0 : 0Белшина
27.06.2015 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Белшина0 : 2Динамо Мн
12.07.2014 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Белшина0 : 1Динамо Мн
12.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур 2 : 1Белшина
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Белшина0 : 1
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Белшина0 : 2
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Белшина1 : 4
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 3 : 1Белшина
19.11.2023 Товарищеские матчи U21 - 2023 Товарищеские матчи U21 Динамо Мн4 : 3
11.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Динамо Мн7 : 0
06.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур 1 : 3Динамо Мн
02.11.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо Мн0 : 1
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн1 : 0

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