Белшина - Динамо Мн 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
26 Ноября 2023 года в 13:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Динамо Мн, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|7 : 2
|27.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 0
|24.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|3 : 1
|07.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 4
|29.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|3 : 1
|15.06.2016
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 2
|31.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|27.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|12.07.2014
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 4
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 1
|19.11.2023
|Товарищеские матчи U21 - 2023
|Товарищеские матчи U21
|4 : 3
|11.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|7 : 0
|06.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 3
|02.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0