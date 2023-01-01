Сморгонь - Динамо-Брест 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
26 Ноября 2023 года в 14:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Динамо-Брест, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 14:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|07.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|18.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 2
|07.07.2017
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 4
|11.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|7 : 0
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|27.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 4
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|06.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|3 : 3