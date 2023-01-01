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Сморгонь - Динамо-Брест 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
26 Ноября 2023 года в 14:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 29-й тур
Сморгонь
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Динамо-Брест, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 14:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест2 : 1Сморгонь
07.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Сморгонь1 : 1Динамо-Брест
18.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо-Брест2 : 2Сморгонь
07.07.2017 Кубок Беларуси 1/16 финала Сморгонь1 : 4Динамо-Брест
11.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур 7 : 0Сморгонь
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Сморгонь0 : 0
27.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 2 : 4Сморгонь
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Сморгонь0 : 3
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 2 : 0Сморгонь
06.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо-Брест1 : 3
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 0 : 1Динамо-Брест
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест0 : 2
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 1 : 4Динамо-Брест
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест3 : 3

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