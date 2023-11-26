БАТЭ - Неман 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Неман, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Неман
Гродно
История личных встреч
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|10.05.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0 5 : 4
|19.04.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|24.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|25.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.04.2022
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 0
|06.04.2022
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 1
|22.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|12.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 0
|23.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 7
|07.11.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|3 : 1
|02.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|4 : 3
|25.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|20.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1