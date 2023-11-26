03:07 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 26 ноября
Свернуть список

БАТЭ - Неман 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 29-й тур
БАТЭ
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Неман, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Неман
Гродно
История личных встреч
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Неман0 : 1БАТЭ
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч БАТЭ0 : 0 5 : 4Неман
19.04.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Неман1 : 1БАТЭ
24.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур БАТЭ2 : 1Неман
25.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Неман0 : 0БАТЭ
27.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала БАТЭ2 : 0Неман
06.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Неман2 : 1БАТЭ
22.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Неман0 : 2БАТЭ
12.06.2021 Беларусь - Высшая лига 12-й тур БАТЭ3 : 0Неман
23.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Неман0 : 2БАТЭ
12.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур 0 : 7БАТЭ
07.11.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала БАТЭ3 : 1
02.11.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 0 : 1БАТЭ
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур БАТЭ4 : 3
25.10.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур БАТЭ1 : 2
11.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Неман2 : 0
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур 0 : 2Неман
01.11.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Неман1 : 0
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Неман0 : 0
20.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 1 : 1Неман

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close