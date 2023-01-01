Карлсруэ - Нюрнберг 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
26 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Нюрнберг, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|08.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|12.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|4 : 1
|27.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|21.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|23.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|28.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|21.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|31.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|16.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1