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Карлсруэ - Нюрнберг 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
26 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур
Карлсруэ
Нюрнберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Нюрнберг, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
08.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Нюрнберг1 : 1Карлсруэ
02.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Карлсруэ3 : 0Нюрнберг
12.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Карлсруэ4 : 1Нюрнберг
27.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Нюрнберг2 : 1Карлсруэ
21.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Карлсруэ0 : 1Нюрнберг
23.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Нюрнберг1 : 1Карлсруэ
28.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ0 : 1Нюрнберг
21.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Нюрнберг1 : 1Карлсруэ
31.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Нюрнберг2 : 1Карлсруэ
16.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Карлсруэ0 : 3Нюрнберг
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 2 : 2Карлсруэ
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Карлсруэ0 : 3
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 1Карлсруэ
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Карлсруэ3 : 0
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 1Карлсруэ
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 1 : 3Нюрнберг
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Нюрнберг1 : 2
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала Нюрнберг3 : 2 ДВ
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 0 : 2Нюрнберг
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Нюрнберг3 : 1

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