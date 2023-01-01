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Кайзерслаутерн - Хольштайн 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур
Кайзерслаутерн
Хольштайн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Хольштайн, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Хольштайн
Киль
Главные тренеры
Германия Дирк Шустер
История личных встреч
04.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Кайзерслаутерн2 : 1Хольштайн
23.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Хольштайн2 : 2Кайзерслаутерн
09.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Кайзерслаутерн3 : 1Хольштайн
09.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Хольштайн2 : 1Кайзерслаутерн
12.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 2 : 1Кайзерслаутерн
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Кайзерслаутерн0 : 2
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала Кайзерслаутерн3 : 2
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Кайзерслаутерн3 : 3
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 4 : 3Кайзерслаутерн
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Хольштайн4 : 2
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 1Хольштайн
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала Хольштайн3 : 3 3 : 4
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Хольштайн0 : 2
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 1 : 3Хольштайн

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