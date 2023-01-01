Кайзерслаутерн - Хольштайн 26 Ноября прямая трансляция
26 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Хольштайн, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Хольштайн
Киль
Главные тренеры
|Дирк Шустер
История личных встреч
|04.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|23.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|09.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|09.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 3
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 3 3 : 4
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3