Самсунспор - Бешикташ 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Самсун 19 Майис (Самсун, Турция), вместимость: 19720
26 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Бешикташ, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Самсун 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самсунспор
Самсун
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Шенол Гюнеш
История личных встреч
|12.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2023
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|1 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа D. 4-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|3 : 2
|30.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа D. 3-й тур
|3 : 1