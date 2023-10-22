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Самсунспор - Бешикташ 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Самсун 19 Майис (Самсун, Турция), вместимость: 19720
26 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 13-й тур
Самсунспор
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Бешикташ, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Самсун 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самсунспор
Самсун
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Турция Шенол Гюнеш
История личных встреч
12.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур 1 : 0Самсунспор
08.11.2023 Турция - Суперлига 4-й тур Самсунспор2 : 1
04.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур Самсунспор2 : 1
29.10.2023 Турция - Суперлига 10-й тур 2 : 0Самсунспор
22.10.2023 Турция - Суперлига 9-й тур Самсунспор0 : 0
12.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Бешикташ1 : 0
09.11.2023 Лига конференций Группа D. 4-й тур Бешикташ1 : 2
05.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур 3 : 2Бешикташ
30.10.2023 Турция - Суперлига 10-й тур Бешикташ2 : 0
26.10.2023 Лига конференций Группа D. 3-й тур 3 : 1Бешикташ

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