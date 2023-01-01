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Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
26 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 13-й тур
Фенербахче
Фатих Карагюмрюк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Фатих Карагюмрюк, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
История личных встреч
10.04.2023 Турция - Суперлига 28-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 2Фенербахче
09.10.2022 Турция - Суперлига 9-й тур Фенербахче5 : 4Фатих Карагюмрюк
15.05.2022 Турция - Суперлига 37-й тур Фенербахче0 : 0Фатих Карагюмрюк
22.12.2021 Турция - Суперлига 18-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 1Фенербахче
13.02.2021 Турция - Суперлига 25-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 2Фенербахче
15.11.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Фенербахче3 : 3Фатих Карагюмрюк
03.10.2020 Турция - Суперлига 4-й тур Фенербахче2 : 1Фатих Карагюмрюк
22.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Фенербахче2 : 2Фатих Карагюмрюк
12.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур 0 : 0Фенербахче
09.11.2023 Лига конференций Группа H. 4-й тур 2 : 0Фенербахче
04.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур Фенербахче2 : 3
29.10.2023 Турция - Суперлига 10-й тур 0 : 5Фенербахче
26.10.2023 Лига конференций Группа H. 3-й тур Фенербахче3 : 1
11.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Фатих Карагюмрюк3 : 0
05.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур 1 : 1Фатих Карагюмрюк
29.10.2023 Турция - Суперлига 10-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 0
23.10.2023 Турция - Суперлига 9-й тур Фатих Карагюмрюк2 : 0
06.10.2023 Турция - Суперлига 8-й тур 2 : 1Фатих Карагюмрюк

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