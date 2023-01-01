Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
26 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Фатих Карагюмрюк, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
История личных встреч
|10.04.2023
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 2
|09.10.2022
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|5 : 4
|15.05.2022
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 0
|22.12.2021
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|1 : 1
|13.02.2021
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|1 : 2
|15.11.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|03.10.2020
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|2 : 1
|22.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|12.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа H. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|29.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 5
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа H. 3-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 0
|23.10.2023
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|2 : 0
|06.10.2023
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|2 : 1