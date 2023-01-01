Арис - Панатинаикос 26 Ноября прямая трансляция
26 Ноября 2023 года в 21:30 (+03:00). Греция - Суперлига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арис - Панатинаикос, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Греция - Суперлига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арис
Салоники
Панатинаикос
Афины
Главные тренеры
|Апостолос Манциоз
|Иван Йованович
История личных встреч
|14.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 1
|05.04.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 29-й тур
|0 : 1
|12.02.2023
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 22-й тур
|1 : 2
|23.10.2022
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 6-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 2-й тур
|0 : 0
|05.01.2022
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 16-й тур
|2 : 0
|22.09.2021
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|1 : 0
|12.05.2021
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 9-й тур
|0 : 0
|18.04.2021
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Греция - Суперлига
|11-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Греция - Суперлига
|10-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Греция - Суперлига
|9-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Греция - Суперлига
|8-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Греция - Суперлига
|7-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Греция - Суперлига
|11-й тур
|0 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Греция - Суперлига
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Греция - Суперлига
|9-й тур
|5 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2