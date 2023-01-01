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Арис - Панатинаикос 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2023 года в 21:30 (+03:00). Греция - Суперлига, 12-й тур
Арис
Панатинаикос

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арис - Панатинаикос, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Греция - Суперлига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арис
Салоники
Панатинаикос
Афины
Главные тренеры
Греция Апостолос Манциоз
Сербия Иван Йованович
История личных встреч
14.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Панатинаикос1 : 1Арис
05.04.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 29-й тур Арис0 : 1Панатинаикос
12.02.2023 Греция - Суперлига Суперлига. 22-й тур Арис1 : 2Панатинаикос
23.10.2022 Греция - Суперлига Суперлига. 9-й тур Панатинаикос1 : 0Арис
01.05.2022 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 6-й тур Панатинаикос1 : 0Арис
20.03.2022 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 2-й тур Арис0 : 0Панатинаикос
05.01.2022 Греция - Суперлига Суперлига. 16-й тур Панатинаикос2 : 0Арис
22.09.2021 Греция - Суперлига Суперлига. 3-й тур Арис1 : 0Панатинаикос
12.05.2021 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 9-й тур Арис0 : 0Панатинаикос
18.04.2021 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 4-й тур Панатинаикос1 : 2Арис
11.11.2023 Греция - Суперлига 11-й тур 0 : 2Арис
05.11.2023 Греция - Суперлига 10-й тур Арис1 : 3
29.10.2023 Греция - Суперлига 9-й тур Арис2 : 0
21.10.2023 Греция - Суперлига 8-й тур Арис1 : 0
01.10.2023 Греция - Суперлига 7-й тур Арис1 : 1
12.11.2023 Греция - Суперлига 11-й тур 0 : 1Панатинаикос
09.11.2023 Лига Европы Группа F. 4-й тур 3 : 1Панатинаикос
04.11.2023 Греция - Суперлига 10-й тур 1 : 2Панатинаикос
29.10.2023 Греция - Суперлига 9-й тур Панатинаикос5 : 0
26.10.2023 Лига Европы Группа F. 3-й тур Панатинаикос1 : 2

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