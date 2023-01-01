Атлетико Минейро - Гремио 26 Ноября прямая трансляция
26 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 35-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Гремио, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Гремио
Порту-Алегри
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
|23.07.2023
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|10.12.2021
|Бразилия - Серия А
|38-й тур
|4 : 3
|04.11.2021
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|21.01.2021
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|27.09.2020
|Бразилия - Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|14.10.2019
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|1 : 4
|26.05.2019
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|03.11.2018
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|0 : 1
|19.07.2018
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|03.12.2017
|Бразилия - Серия А
|38-й тур
|4 : 3
|13.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|02.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|0 : 1
|10.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|3 : 4
|05.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|3 : 4