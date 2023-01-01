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Атлетико Минейро - Гремио 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 35-й тур
Атлетико Минейро
Гремио

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Гремио, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Гремио
Порту-Алегри
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
23.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур Гремио1 : 0Атлетико Минейро
10.12.2021 Бразилия - Серия А 38-й тур Гремио4 : 3Атлетико Минейро
04.11.2021 Бразилия - Серия А 19-й тур Атлетико Минейро2 : 1Гремио
21.01.2021 Бразилия - Серия А 31-й тур Гремио1 : 1Атлетико Минейро
27.09.2020 Бразилия - Серия А 12-й тур Атлетико Минейро3 : 1Гремио
14.10.2019 Бразилия - Серия А 25-й тур Атлетико Минейро1 : 4Гремио
26.05.2019 Бразилия - Серия А 6-й тур Гремио1 : 0Атлетико Минейро
03.11.2018 Бразилия - Серия А 32-й тур Атлетико Минейро0 : 1Гремио
19.07.2018 Бразилия - Серия А 13-й тур Гремио2 : 0Атлетико Минейро
03.12.2017 Бразилия - Серия А 38-й тур Атлетико Минейро4 : 3Гремио
13.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур Атлетико Минейро2 : 1
10.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур 1 : 1Атлетико Минейро
05.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур 1 : 1Атлетико Минейро
02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур Атлетико Минейро3 : 1
29.10.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур Атлетико Минейро2 : 0
12.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур Гремио0 : 1
10.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур 3 : 4Гремио
05.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур Гремио1 : 0
02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур 1 : 2Гремио
29.10.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур 3 : 4Гремио

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