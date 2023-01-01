Форталеза - Палмейрас 27 Ноября прямая трансляция
27 Ноября 2023 года в 00:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 35-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форталеза - Палмейрас, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Форталеза
Форталеза
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Хуан Пабло Войвода
|Абел Феррейра
История личных встреч
|22.07.2023
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|03.11.2022
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|4 : 0
|11.07.2022
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|08.08.2021
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|2 : 3
|15.02.2021
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|3 : 0
|19.10.2020
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|22.09.2019
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|29.04.2019
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|24.11.2023
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|19.11.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|13.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|09.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|09.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|3 : 4
|29.10.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0