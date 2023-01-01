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Форталеза - Палмейрас 27 Ноября прямая трансляция

27 Ноября 2023 года в 00:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 35-й тур
Форталеза
Палмейрас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форталеза - Палмейрас, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Форталеза
Форталеза
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
Аргентина Хуан Пабло Войвода
Португалия Абел Феррейра
История личных встреч
22.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур Палмейрас3 : 1Форталеза
03.11.2022 Бразилия - Серия А 35-й тур Палмейрас4 : 0Форталеза
11.07.2022 Бразилия - Серия А 16-й тур Форталеза0 : 0Палмейрас
21.11.2021 Бразилия - Серия А 34-й тур Форталеза1 : 0Палмейрас
08.08.2021 Бразилия - Серия А 15-й тур Палмейрас2 : 3Форталеза
15.02.2021 Бразилия - Серия А 36-й тур Палмейрас3 : 0Форталеза
19.10.2020 Бразилия - Серия А 17-й тур Форталеза2 : 0Палмейрас
22.09.2019 Бразилия - Серия А 20-й тур Форталеза0 : 1Палмейрас
29.04.2019 Бразилия - Серия А 1-й тур Палмейрас4 : 0Форталеза
24.11.2023 Бразилия - Серия А 29-й тур Форталеза2 : 2
19.11.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур Форталеза0 : 1
13.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур 2 : 1Форталеза
09.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур 1 : 1Форталеза
05.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур Форталеза0 : 2
12.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур Палмейрас3 : 0
09.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур 3 : 0Палмейрас
05.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур Палмейрас1 : 0
02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур 3 : 4Палмейрас
29.10.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур Палмейрас1 : 0

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