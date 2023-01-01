Ботафого - Сантос 26 Ноября прямая трансляция
26 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 35-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ботафого - Сантос, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Сантос
Сантус
Главные тренеры
|Луиш Каштру
|Бруну Лаже
|Бруну Лаже
|Бруну Лаже
|Бруну Лаже
|Бруну Лаже
|Тиаго Нунес
|Одаир Эллманн
История личных встреч
|23.07.2023
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|11.11.2022
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|3 : 0
|21.07.2022
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|2 : 0
|17.01.2021
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|21.09.2020
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|04.11.2019
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|4 : 1
|21.07.2019
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|22.11.2018
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|04.08.2018
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|17.09.2017
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|24.11.2023
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|10.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|3 : 4
|07.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|3 : 4
|13.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|10.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|07.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|02.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|30.10.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1