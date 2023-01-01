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Ботафого - Сантос 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 35-й тур
Ботафого
Сантос

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ботафого - Сантос, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Сантос
Сантус
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
Португалия Бруну Лаже
Португалия Бруну Лаже
Португалия Бруну Лаже
Португалия Бруну Лаже
Португалия Бруну Лаже
Бразилия Тиаго Нунес
Бразилия Одаир Эллманн
История личных встреч
23.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур Сантос2 : 2Ботафого
11.11.2022 Бразилия - Серия А 37-й тур Ботафого3 : 0Сантос
21.07.2022 Бразилия - Серия А 18-й тур Сантос2 : 0Ботафого
17.01.2021 Бразилия - Серия А 30-й тур Сантос2 : 1Ботафого
21.09.2020 Бразилия - Серия А 11-й тур Ботафого0 : 0Сантос
04.11.2019 Бразилия - Серия А 30-й тур Сантос4 : 1Ботафого
21.07.2019 Бразилия - Серия А 11-й тур Ботафого0 : 1Сантос
22.11.2018 Бразилия - Серия А 36-й тур Сантос1 : 1Ботафого
04.08.2018 Бразилия - Серия А 17-й тур Ботафого0 : 0Сантос
17.09.2017 Бразилия - Серия А 24-й тур Ботафого2 : 0Сантос
24.11.2023 Бразилия - Серия А 29-й тур 2 : 2Ботафого
12.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур 2 : 2Ботафого
10.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Ботафого3 : 4
07.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур 1 : 0Ботафого
02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур Ботафого3 : 4
13.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур Сантос0 : 0
10.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур 0 : 1Сантос
07.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур Сантос0 : 0
02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур 1 : 2Сантос
30.10.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур 1 : 1Сантос

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