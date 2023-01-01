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Фулхэм - Вулверхэмптон 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
27 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Фулхэм
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Вулверхэмптон, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
13 США зщ Тим Рим
33 США зщ Энтони Робинсон
6 Англия пз Харрисон Рид
8 Уэльс пз Гарри Уилсон
18 Бразилия пз Андреас Перейра
22 Нигерия нп Алекс Айуоби
20 Бразилия нп Виллиан
7 Мексика нп Рауль Хименес
1 Португалия вр Жозе Са
17 Испания зщ Уго Буэно
23 Англия зщ Макс Килман
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
5 Габон пз Марио Лемина
8 Бразилия пз Жоао Гомес
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
12 Бразилия нп Матеус Кунья
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
24.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Фулхэм1 : 1Вулверхэмптон
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вулверхэмптон0 : 0Фулхэм
09.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Фулхэм0 : 1Вулверхэмптон
04.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Вулверхэмптон1 : 0Фулхэм
04.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вулверхэмптон1 : 0Фулхэм
26.12.2018 Англия - Премьер-лига 19-й тур Фулхэм1 : 1Вулверхэмптон
24.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Фулхэм2 : 0Вулверхэмптон
03.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Вулверхэмптон2 : 0Фулхэм
18.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Фулхэм1 : 3Вулверхэмптон
10.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Вулверхэмптон4 : 4Фулхэм
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 1Фулхэм
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Фулхэм0 : 1
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 1 : 3Фулхэм
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 1 : 1Фулхэм
23.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 0Фулхэм
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон2 : 1
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вулверхэмптон2 : 2
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Вулверхэмптон
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вулверхэмптон1 : 1

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