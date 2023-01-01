Фулхэм - Вулверхэмптон 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
27 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Вулверхэмптон, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|13
|зщ
|Тим Рим
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|7
|нп
|Рауль Хименес
|1
|вр
|Жозе Са
|17
|зщ
|Уго Буэно
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Жоао Гомес
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|12
|нп
|Матеус Кунья
Главные тренеры
|Марку Силва
|Гари О'Нил
История личных встреч
|24.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|09.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 1
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|24.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 0
|03.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 0
|18.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 3
|10.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|4 : 4
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1