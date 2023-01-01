Жирона - Атлетик Б 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
27 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Атлетик Б, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|16
|пз
|Иньиго Руис
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|26.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 3
|04.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|29.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|10.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|04.02.2018
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 0
|10.09.2017
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 4
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 2
|27.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|5 : 2
|10.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|4 : 3
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 3
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 2
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
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У Валерия Карпина есть опыт работы в Испании. С августа 2014-го по февраль 2015-го он возглавлял «Мальорку», которая выступала во втором по силе дивизионе. Рассказываем, как сложились судьбы футболистов, которые тогда играли при Карпине.Один из них даже доехал до России. Но в РПЛ получилось не очень удачно Карпин запустил в Испании карьеру Асенсио. А что стало с другими игроками его «Мальорки» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Жирона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.