02:05 ()
Свернуть список

Жирона - Атлетик Б 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
27 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Жирона
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Атлетик Б, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Атлетик Б
Бильбао
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
25 Испания зщ Эрик Гарсия
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
23 Испания пз Иван Мартин
14 Испания пз Алеш Гарсия
8 Украина нп Виктор Цыганков
16 Бразилия нп Савио
9 Украина нп Артём Довбик
1 Испания вр Унай Симон
18 Испания зщ Оскар де Маркос
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ
16 Испания пз Иньиго Руис
6 Испания пз Микель Весга
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
11 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Испания Анхель Мичел
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
26.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Атлетик Б2 : 3Жирона
04.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Жирона2 : 1Атлетик Б
29.03.2019 Испания - Примера 29-й тур Жирона1 : 2Атлетик Б
10.12.2018 Испания - Примера 15-й тур Атлетик Б1 : 0Жирона
04.02.2018 Испания - Примера 22-й тур Жирона2 : 0Атлетик Б
10.09.2017 Испания - Примера 3-й тур Атлетик Б2 : 0Жирона
11.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 1 : 2Жирона
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 2 : 4Жирона
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 2Жирона
27.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Жирона1 : 0
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Жирона5 : 2
10.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Атлетик Б4 : 3
05.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 2 : 3Атлетик Б
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 2Атлетик Б
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Атлетик Б2 : 2
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 1 : 0Атлетик Б
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
У Валерия Карпина есть опыт работы в Испании. С августа 2014-го по февраль 2015-го он возглавлял «Мальорку», которая выступала во втором по силе дивизионе. Рассказываем, как сложились судьбы футболистов, которые тогда играли при Карпине.Один из них даже доехал до России. Но в РПЛ получилось не очень удачно Карпин запустил в Испании карьеру Асенсио. А что стало с другими игроками его «Мальорки» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Жирона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close