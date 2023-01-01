Жирона - Атлетик Б 27 Ноября прямая трансляция

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У Валерия Карпина есть опыт работы в Испании. С августа 2014-го по февраль 2015-го он возглавлял «Мальорку», которая выступала во втором по силе дивизионе. Рассказываем, как сложились судьбы футболистов, которые тогда играли при Карпине.Один из них даже доехал до России. Но в РПЛ получилось не очень удачно Карпин запустил в Испании карьеру Асенсио. А что стало с другими игроками его «Мальорки» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Жирона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.