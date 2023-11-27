02:05 ()
Свернуть список

Верона - Лечче 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
27 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Верона
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Лечче, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Лечче
Лечче
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
6 Швеция зщ Исак Хин
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
3 Шотландия зщ Джош Дойг
24 Италия пз Филиппо Терраччано
18 Камерун пз Мартин Онгла
33 Словакия пз Ондрей Дуда
90 Италия нп Майкл Фолоруншо
26 Бельгия нп Сириль Нгонж
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
99 Италия нп Федерико Бонаццоли
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
13 Дания зщ Патрик Доргу
16 Испания пз Хоан Гонсалес
29 Франция пз Алексис Блен
8 Тунис пз Хамза Рафья
22 Замбия нп Ламек Банда
91 Италия нп Роберто Пикколи
11 Италия нп Никола Сансоне
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Лечче0 : 1Верона
21.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Верона2 : 0Лечче
26.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Верона3 : 0Лечче
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Лечче0 : 1Верона
26.02.2019 Италия - Серия B Серия B. 26-й тур Лечче2 : 1Верона
05.10.2018 Италия - Серия B Серия B. 7-й тур Верона0 : 2Лечче
10.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 1 : 0Верона
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Верона1 : 3
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала 2 : 0Верона
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 0Верона
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Верона1 : 3
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Лечче2 : 2
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 2 : 1Лечче
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Лечче2 : 4
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Лечче0 : 1
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 1 : 1Лечче

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close