Верона - Лечче 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
27 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Лечче, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Лечче
Лечче
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|6
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|3
|зщ
|Джош Дойг
|24
|пз
|Филиппо Терраччано
|18
|пз
|Мартин Онгла
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|11
|нп
|Милан Джурич
|99
|нп
|Федерико Бонаццоли
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|16
|пз
|Хоан Гонсалес
|29
|пз
|Алексис Блен
|8
|пз
|Хамза Рафья
|22
|нп
|Ламек Банда
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|11
|нп
|Никола Сансоне
Главные тренеры
|Марко Барони
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 1
|21.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|2 : 0
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|26.02.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|2 : 1
|05.10.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|0 : 2
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 0
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 4
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1