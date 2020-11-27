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Болонья - Торино 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
27 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Болонья
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Торино, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Торино
Турин
28 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
22 Греция зщ Хараламбос Ликояннис
20 Швейцария пз Михел Эбишер
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
11 Швейцария пз Дан Ндой
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
19 Италия зщ Рауль Белланова
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
61 Франция пз Адриен Тамез
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
8 Сербия пз Иван Илич
16 Хорватия пз Никола Влашич
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
91 Колумбия нп Дуван Сапата
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
06.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Торино1 : 0Болонья
06.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Болонья2 : 1Торино
06.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Болонья0 : 0Торино
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Торино2 : 1Болонья
21.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Болонья1 : 1Торино
20.12.2020 Италия - Серия А 13-й тур Торино1 : 1Болонья
02.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Болонья1 : 1Торино
12.01.2020 Италия - Серия А 19-й тур Торино1 : 0Болонья
16.03.2019 Италия - Серия А 28-й тур Торино2 : 3Болонья
21.10.2018 Италия - Серия А 9-й тур Болонья2 : 2Торино
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 1Болонья
03.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Болонья1 : 0
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала Болонья2 : 0
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 1Болонья
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Болонья2 : 1
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 1 : 1Торино
06.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Торино2 : 1
02.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Торино1 : 2 ДВ
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 0 : 1Торино
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Торино0 : 3

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