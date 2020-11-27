Болонья - Торино 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
27 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Торино, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Торино
Турин
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|11
|пз
|Дан Ндой
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|61
|пз
|Адриен Тамез
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|8
|пз
|Иван Илич
|16
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Иван Юрич
История личных встреч
|06.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|2 : 1
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 0
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|16.03.2019
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 0
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3