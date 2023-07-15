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Динамо Мх - Торпедо М 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
27 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
Динамо Мх
Торпедо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Торпедо М, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
Россия Артём Сергеевич Горлов (и.о.)
История личных встреч
15.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Торпедо М2 : 0Динамо Мх
18.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Динамо Мх3 : 1
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Динамо Мх2 : 0
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Динамо Мх1 : 0
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 0Динамо Мх
23.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 0 : 0Динамо Мх
20.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Торпедо М1 : 1
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 0 : 0Торпедо М
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Торпедо М0 : 3
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 1Торпедо М
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Торпедо М2 : 0

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