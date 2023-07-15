Динамо Мх - Торпедо М 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
27 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Торпедо М, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Курбан Бекиевич Бердыев
|Артём Сергеевич Горлов (и.о.)
История личных встреч
|15.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|18.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|23.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|20.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 0
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 3
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 0