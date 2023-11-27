Алания - Акрон 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
27 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Акрон, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|19.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 0
|16.11.2022
|Фонбет Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|29.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|3 : 3
|30.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|2 : 2
|13.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 1
|24.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|1 : 2
|28.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|5 : 1
|20.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 4
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 3
|27.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|18.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 2
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 1