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Алания - Акрон 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
27 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Алания
Акрон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Акрон, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Акрон1 : 0Алания
19.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Акрон0 : 0Алания
16.11.2022 Фонбет Кубок России 1/8 финала Акрон1 : 0Алания
29.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Алания3 : 3Акрон
30.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Алания2 : 2Акрон
13.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Акрон2 : 1Алания
24.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Акрон1 : 2Алания
28.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Алания5 : 1Акрон
20.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Алания1 : 4
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 1 : 1Алания
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 3 : 3Алания
27.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Алания1 : 1
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 0Алания
18.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Акрон0 : 1
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 2 : 2Акрон
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Акрон3 : 1
02.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала Акрон0 : 1
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 0 : 1Акрон

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