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Нэшвилл Предаторз - Виннипег Джетс 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
27 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада)
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Виннипег Джетс, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3Нэшвилл Предаторз
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 0Нэшвилл Предаторз
18.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3 ОТВиннипег Джетс
25.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Виннипег Джетс
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 1 ОТНэшвилл Предаторз
13.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 5Виннипег Джетс
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 2Виннипег Джетс
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 4Нэшвилл Предаторз
05.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 2 ОТНэшвилл Предаторз
12.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 1Нэшвилл Предаторз
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 8Нэшвилл Предаторз
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Виннипег Джетс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТВиннипег Джетс
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3

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