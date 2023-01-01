Нэшвилл Предаторз - Виннипег Джетс 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
27 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Виннипег Джетс, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Рик Боунесс
История личных встреч
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|18.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|25.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|13.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|05.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|12.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3