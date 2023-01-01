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Эдмонтон Ойлерз - Анахайм Дакс 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
27 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Анахайм Дакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Анахайм Дакс, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
США Грег Кронин
История личных встреч
06.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 3Эдмонтон Ойлерз
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 0Анахайм Дакс
12.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 6Эдмонтон Ойлерз
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4Анахайм Дакс
04.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 6Эдмонтон Ойлерз
18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 3Анахайм Дакс
20.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 5Анахайм Дакс
26.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 ОТЭдмонтон Ойлерз
11.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 6Эдмонтон Ойлерз
31.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 5Анахайм Дакс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5Эдмонтон Ойлерз
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Эдмонтон Ойлерз
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Эдмонтон Ойлерз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Эдмонтон Ойлерз
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТ
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 5
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 3
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 2Анахайм Дакс

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