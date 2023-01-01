Эдмонтон Ойлерз - Анахайм Дакс 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
27 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Анахайм Дакс, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Грег Кронин
История личных встреч
|06.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|12.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|18.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|04.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|18.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|20.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|26.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|11.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|31.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2