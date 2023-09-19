Аль-Наср - Персеполис 27 Ноября прямая трансляция
27 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК, Группа E. 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Персеполис, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК, Группа E. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Персеполис
Тегеран, Иран
Главные тренеры
|Луиш Каштру
История личных встреч
|19.09.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 1-й тур
|0 : 2
|03.10.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 5
|24.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|14-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|13-й тур
|1 : 3
|07.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 4-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|12-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|11-й тур
|1 : 3
|07.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 4-й тур
|1 : 1
|24.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|02.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 2-й тур
|0 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 1-й тур
|0 : 2
|16.10.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/4 финала
|0 : 3