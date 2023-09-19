14:11 ()
Свернуть список

Аль-Наср - Персеполис 27 Ноября прямая трансляция

27 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК, Группа E. 5-й тур
Аль-Наср
Персеполис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Персеполис, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК, Группа E. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Персеполис
Тегеран, Иран
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
19.09.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 1-й тур Персеполис0 : 2Аль-Наср
03.10.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 1/2 финала Аль-Наср1 : 1 3 : 5Персеполис
24.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 14-й тур Аль-Наср3 : 0
11.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 13-й тур 1 : 3Аль-Наср
07.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 4-й тур 2 : 3Аль-Наср
04.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0
28.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 11-й тур 1 : 3Аль-Наср
07.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 4-й тур 1 : 1Персеполис
24.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 3-й тур Персеполис2 : 0
02.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 2-й тур 0 : 1Персеполис
19.09.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 1-й тур Персеполис0 : 2Аль-Наср
16.10.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 1/4 финала Персеполис0 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close