Шахтёр - Антверпен 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
28 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 5-й тур
Главный судья: Бартош Франковски (Торунь, Польша);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Антверпен, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Украина
Антверпен
Антверпен, Бельгия
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|44
|зщ
|Ярослав Ракицкий
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|13
|пз
|Георгий Гочолеишвили
|6
|пз
|Тарас Степаненко
|11
|пз
|Александр Зубков
|10
|пз
|Георгий Судаков
|8
|нп
|Дмитрий Крыськив
|39
|нп
|Невертон
|14
|нп
|Даниил Сикан
|91
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Ричи Де Лат
|33
|зщ
|Зено Ван Ден Бос
|44
|зщ
|Сумола Кулибали
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|48
|пз
|Артур Вермерен
|8
|пз
|Альхассан Юсуф
|7
|нп
|Гирано Керк
|11
|нп
|Арбнор Муя
|10
|нп
|Мишель Баликвиша
|18
|нп
|Винсент Янссен
Главные тренеры
|Марино Пушич
|Марк ван Боммел
История личных встреч
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|2 : 3
|24.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 3
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|30.10.2023
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 3
|24.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 15-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 14-й тур
|6 : 0
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 13-й тур
|3 : 2
|01.11.2023
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Антверпен». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.