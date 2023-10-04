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Шахтёр - Антверпен 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
28 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 5-й тур
Главный судья: Бартош Франковски (Торунь, Польша);
Шахтёр
Антверпен

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Антверпен, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Украина
Антверпен
Антверпен, Бельгия
31УкраинаврДмитрий Ризнык
44УкраиназщЯрослав Ракицкий
22УкраиназщНиколай Матвиенко
5УкраиназщВалерий Бондарь
13ГрузияпзГеоргий Гочолеишвили
6УкраинапзТарас Степаненко
11УкраинапзАлександр Зубков
10УкраинапзГеоргий Судаков
8УкраинанпДмитрий Крыськив
39Бразилиянп Невертон
14УкраинанпДаниил Сикан
91БельгияврСенне Ламменс
2БельгиязщРичи Де Лат
33БельгиязщЗено Ван Ден Бос
44ФранциязщСумола Кулибали
5НидерландызщОуэн Вейндал
48БельгияпзАртур Вермерен
8НигерияпзАльхассан Юсуф
7НидерландынпГирано Керк
11КосовонпАрбнор Муя
10БельгиянпМишель Баликвиша
18НидерландынпВинсент Янссен
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаМарино Пушич
НидерландыМарк ван Боммел
История личных встреч
04.10.2023Лига чемпионовГруппа H. 2-й турАнтверпен2 : 3Шахтёр
24.11.2023Украина - Премьер-лига15-й турШахтёр0 : 0
12.11.2023Украина - Премьер-лига14-й турШахтёр1 : 3
07.11.2023Лига чемпионовГруппа H. 4-й турШахтёр1 : 0
03.11.2023Украина - Премьер-лига13-й тур0 : 1Шахтёр
30.10.2023Кубок Украины1/4 финала0 : 3Шахтёр
24.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 15-й тур1 : 1Антверпен
11.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 14-й турАнтверпен6 : 0
07.11.2023Лига чемпионовГруппа H. 4-й тур2 : 0Антверпен
04.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 13-й турАнтверпен3 : 2
01.11.2023Кубок Бельгии1/16 финала1 : 4Антверпен
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Антверпен». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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