Лацио - Селтик 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
28 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 5-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Селтик, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим, Италия
Селтик
Глазго, Шотландия
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|34
|зщ
|Марио Хила
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|1
|вр
|Джо Харт
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|3
|зщ
|Грег Тейлор
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|14
|пз
|Дэвид Тернбулл
|13
|пз
|Хюн-Чун Ян
|90
|пз
|Майкл Джонстон
|8
|нп
|Киого Фурухаси
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|1 : 2
|07.11.2019
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|1 : 2
|24.10.2019
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 14-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 13-й тур
|6 : 0
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|6 : 0
|04.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 12-й тур
|0 : 3
|01.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 11-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Лацио» — «Селтик». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.