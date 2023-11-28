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Лацио - Селтик 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
28 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 5-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Лацио
Селтик

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Селтик, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим, Италия
Селтик
Глазго, Шотландия
94ИталияврИван Проведель
29ИталиязщМануэль Лаццари
4ИспаниязщПатрисио Габаррон
34ИспаниязщМарио Хила
77ЧерногориязщАдам Марушич
8ФранцияпзМаттео Гендузи
32ИталияпзДанило Катальди
10ИспанияпзЛуис Альберто
7БразилиянпФелипе Андерсон
17ИталиянпЧиро Иммобиле
20ИталиянпМаттиа Дзакканьи
1АнглияврДжо Харт
2КанадазщАлистер Джонстон
20СШАзщКэмерон Картер-Викерс
5ИрландиязщЛиам Скэйлз
3ШотландиязщГрег Тейлор
33ДанияпзМэттью О'Райли
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
14ШотландияпзДэвид Тернбулл
13Южная КореяпзХюн-Чун Ян
90ИрландияпзМайкл Джонстон
8ЯпониянпКиого Фурухаси
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
Северная ИрландияБрендан Роджерс
История личных встреч
04.10.2023Лига чемпионовГруппа E. 2-й турСелтик1 : 2Лацио
07.11.2019Лига ЕвропыГруппа E. 4-й турЛацио1 : 2Селтик
24.10.2019Лига ЕвропыГруппа E. 3-й турСелтик2 : 1Лацио
25.11.2023Италия - Серия А13-й тур2 : 1Лацио
12.11.2023Италия - Серия А12-й турЛацио0 : 0
07.11.2023Лига чемпионовГруппа E. 4-й турЛацио1 : 0
03.11.2023Италия - Серия А11-й тур1 : 0Лацио
30.10.2023Италия - Серия А10-й турЛацио1 : 0
25.11.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 14-й турСелтик1 : 1
12.11.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 13-й турСелтик6 : 0
07.11.2023Лига чемпионовГруппа E. 4-й тур6 : 0Селтик
04.11.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 12-й тур0 : 3Селтик
01.11.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 11-й турСелтик2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Лацио» — «Селтик». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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