Барселона - Порту 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
28 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 5-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Порту, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Порту
Порту, Португалия
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|11
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|3
|зщ
|Пепе
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|2
|зщ
|Фабиу Кардозу
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|22
|пз
|Алан Варела
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|11
|пз
|Пепе
|9
|пз
|Мехди Тареми
|30
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|26.08.2011
|Суперкубок УЕФА - 2011
|Финал
|2 : 0
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|22.11.2023
|Лига Чемпионов (ж)
|Группа A. 2-й тур
|1 : 3
|14.11.2023
|Лига Чемпионов (ж)
|Группа A. 1-й тур
|5 : 0
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|1 : 0
|24.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 0
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|2 : 0
|03.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Порту». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.