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Барселона - Порту 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
28 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 5-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Барселона
Порту

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Порту, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Порту
Порту, Португалия
13ИспанияврИньяки Пенья
2ПортугалиязщЖоау Канселу
4УругвайзщРональд Араухо
23ФранциязщЖюль Кунде
3ИспаниязщАлекс Бальде
22ГерманияпзИлкай Гюндоган
21НидерландыпзФренки де Йонг
8Испанияпз Педри
11Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
14ПортугалиянпЖоау Феликс
99ПортугалияврДиогу Кошта
23ПортугалиязщЖоау Мариу
3Португалиязщ Пепе
12НигериязщЗайду Занузи
2ПортугалиязщФабиу Кардозу
13БразилияпзВендерсон Галено
22АргентинапзАлан Варела
6КанадапзСтефен Эуштакиу
11Бразилияпз Пепе
9ИранпзМехди Тареми
30Бразилиянп Эванилсон
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
ПортугалияСержиу Консейсау
История личных встреч
04.10.2023Лига чемпионовГруппа H. 2-й турПорту0 : 1Барселона
26.08.2011Суперкубок УЕФА - 2011ФиналБарселона2 : 0Порту
25.11.2023Испания - Примера14-й тур1 : 1Барселона
22.11.2023Лига Чемпионов (ж)Группа A. 2-й тур1 : 3Барселона
14.11.2023Лига Чемпионов (ж)Группа A. 1-й турБарселона5 : 0
12.11.2023Испания - Примера13-й турБарселона2 : 1
07.11.2023Лига чемпионовГруппа H. 4-й тур1 : 0Барселона
24.11.2023Кубок Португалии1/16 финалаПорту4 : 0
11.11.2023Португалия - Примейра11-й тур1 : 2Порту
07.11.2023Лига чемпионовГруппа H. 4-й турПорту2 : 0
03.11.2023Португалия - Примейра10-й турПорту0 : 1
29.10.2023Португалия - Примейра9-й тур0 : 2Порту
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Порту». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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