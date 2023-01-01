Фейеноорд - Атлетико 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
28 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 5-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Атлетико М, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Атлетико М
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Юстин Бейло
|4
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|20
|пз
|Матс Виффер
|10
|пз
|Калвин Стенгс
|17
|пз
|Лука Иванушец
|14
|нп
|Игор Пайшао
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|13
|вр
|Ян Облак
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|пз
|Науэль Молина
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|25
|пз
|Родриго Рикельме
|10
|нп
|Анхель Корреа
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Арне Слот
|Диего Симеоне
История личных встреч
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|3 : 2
|08.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 4
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|6 : 0
|03.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1