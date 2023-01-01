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Фейеноорд - Атлетико 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
28 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 5-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Фейеноорд
Атлетико М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Атлетико М, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Атлетико М
Мадрид, Испания
1 Нидерланды вр Юстин Бейло
4 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
18 Австрия зщ Гернот Траунер
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
20 Нидерланды пз Матс Виффер
10 Нидерланды пз Калвин Стенгс
17 Хорватия пз Лука Иванушец
14 Бразилия нп Игор Пайшао
29 Мексика нп Сантьяго Хименес
13 Словения вр Ян Облак
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
22 Испания зщ Марио Эрмосо
16 Аргентина пз Науэль Молина
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
6 Испания пз Коке
25 Испания пз Родриго Рикельме
10 Аргентина нп Анхель Корреа
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Испания нп Альваро Мората
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
04.10.2023 Лига чемпионов Группа E. 2-й тур Атлетико М3 : 2Фейеноорд
08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Фейеноорд2 : 1Атлетико М
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур 2 : 4Фейеноорд
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Фейеноорд1 : 0
07.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 4-й тур 1 : 0Фейеноорд
04.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 1 : 2Фейеноорд
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур 2 : 1Фейеноорд
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Атлетико М1 : 0
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Атлетико М3 : 1
07.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 4-й тур Атлетико М6 : 0
03.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 2 : 1Атлетико М
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Атлетико М2 : 1

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