Янг Бойз - Црвена Звезда 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
28 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 5-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - Црвена Звезда, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ванкдорф (Берн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Црвена Звезда
Белград, Сербия
|1
|вр
|Антони Расьоппи
|17
|зщ
|Сайди Джанко
|4
|зщ
|Орель Аменда
|13
|зщ
|Мохамед Али
|23
|зщ
|Лорис Бенито
|21
|зщ
|Улиссес Гарсия
|20
|пз
|Шейх Ньясс
|39
|пз
|Дариан Малес
|7
|пз
|Филип Угринич
|15
|нп
|Мешак Элиа
|18
|нп
|Жан-Пьер Нсаме
|18
|вр
|Омри Глазер
|33
|зщ
|Срджан Мияйлович
|24
|зщ
|Нассер Джига
|15
|зщ
|Александар Драгович
|23
|зщ
|Милан Родич
|8
|пз
|Гелор Канга
|66
|пз
|Хван Ин Бём
|4
|пз
|Мирко Иванич
|30
|пз
|Осман Букари
|17
|пз
|Жан-Филипп Крассо
|37
|нп
|Владимир Лучич
Главные тренеры
|Рафаэль Вики
|Барак Бахар
История личных встреч
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|2 : 2
|27.08.2019
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|21.08.2019
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|25.11.2023
|Швейцария - Суперлига
|15-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Швейцария - Суперлига
|14-й тур
|6 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 4-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Швейцария - Суперлига
|13-й тур
|1 : 4
|29.10.2023
|Швейцария - Суперлига
|12-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 16-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 15-й тур
|1 : 2
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 4-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 14-й тур
|3 : 1
|01.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 8-й тур
|1 : 1