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Янг Бойз - Црвена Звезда 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
28 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 5-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Янг Бойз
Црвена Звезда

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - Црвена Звезда, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ванкдорф (Берн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1ШвейцарияврАнтони Расьоппи
17ГамбиязщСайди Джанко
4ШвейцариязщОрель Аменда
13ГвинеязщМохамед Али
23ШвейцариязщЛорис Бенито
21ШвейцариязщУлиссес Гарсия
20СенегалпзШейх Ньясс
39ШвейцарияпзДариан Малес
7ШвейцарияпзФилип Угринич
15ДР КонгонпМешак Элиа
18КамеруннпЖан-Пьер Нсаме
18ИзраильврОмри Глазер
33СербиязщСрджан Мияйлович
24Буркина-ФасозщНассер Джига
15АвстриязщАлександар Драгович
23СербиязщМилан Родич
8ГабонпзГелор Канга
66Южная КореяпзХван Ин Бём
4ЧерногорияпзМирко Иванич
30ГанапзОсман Букари
17ФранцияпзЖан-Филипп Крассо
37СербиянпВладимир Лучич
Главные тренеры
ШвейцарияРафаэль Вики
ИзраильБарак Бахар
История личных встреч
04.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 2-й турЦрвена Звезда2 : 2Янг Бойз
27.08.2019Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчЦрвена Звезда1 : 1Янг Бойз
21.08.2019Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчЯнг Бойз2 : 2Црвена Звезда
25.11.2023Швейцария - Суперлига15-й тур3 : 1Янг Бойз
11.11.2023Швейцария - Суперлига14-й турЯнг Бойз6 : 1
07.11.2023Лига чемпионовГруппа G. 4-й тур3 : 0Янг Бойз
04.11.2023Швейцария - Суперлига13-й тур1 : 4Янг Бойз
29.10.2023Швейцария - Суперлига12-й тур1 : 1Янг Бойз
25.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 16-й тур1 : 2Црвена Звезда
11.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 15-й тур1 : 2Црвена Звезда
07.11.2023Лига чемпионовГруппа G. 4-й турЦрвена Звезда1 : 2
04.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 14-й турЦрвена Звезда3 : 1
01.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 8-й турЦрвена Звезда1 : 1

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