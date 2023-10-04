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ПСЖ - Ньюкасл Юнайтед 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
28 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 5-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
ПСЖ
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
37СловакиязщМилан Шкриньяр
21ФранциязщЛукас Эрнандес
26ФранциязщНорди Мукиэле
2МароккозщАшраф Хакими
8ИспанияпзФабиан Руис
4УругвайпзМануэль Угарте
17Португалияпз Витинья
10ФранциянпУсман Дембеле
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
7ФранциянпКилиан Мбаппе
22АнглияврНик Поуп
2АнглиязщКиран Триппьер
6АнглиязщДжамал Ласселлс
5ШвейцариязщФабиан Шер
20АнглияпзЛьюис Холл
36АнглияпзШон Лонгстафф
39БразилияпзБруно Гимарайнс
7Бразилиянп Жоэлинтон
24ПарагвайнпМигель Альмирон
14ШвециянпАлександер Исак
10АнглиянпЭнтони Гордон
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
АнглияЭдди Хау
История личных встреч
04.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 2-й турНьюкасл Юнайтед4 : 1ПСЖ
24.11.2023Франция - Лига 113-й турПСЖ5 : 2
11.11.2023Франция - Лига 112-й тур0 : 3ПСЖ
07.11.2023Лига чемпионовГруппа F. 4-й тур2 : 1ПСЖ
03.11.2023Франция - Лига 111-й турПСЖ3 : 0
29.10.2023Франция - Лига 110-й тур2 : 3ПСЖ
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турНьюкасл Юнайтед4 : 1
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й тур2 : 0Ньюкасл Юнайтед
07.11.2023Лига чемпионовГруппа F. 4-й тур2 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й турНьюкасл Юнайтед1 : 0
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финала0 : 3Ньюкасл Юнайтед
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Ньюкасл Юнайтед». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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