ПСЖ - Ньюкасл Юнайтед 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
28 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 5-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|26
|зщ
|Норди Мукиэле
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|8
|пз
|Фабиан Руис
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|20
|пз
|Льюис Холл
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|нп
|Жоэлинтон
|24
|нп
|Мигель Альмирон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Эдди Хау
История личных встреч
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|4 : 1
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Ньюкасл Юнайтед». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.