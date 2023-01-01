Милан - Боруссия Д 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
28 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 5-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Боруссия Д, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|28
|зщ
|Малик Тшау
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|33
|пз
|Раде Крунич
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|9
|нп
|Оливье Жиру
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|1
|вр
|Грегор Кобель
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|23
|пз
|Эмре Джан
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|11
|пз
|Марко Ройс
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Эдин Терзич
История личных встреч
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0
|18.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|Китай
|1 : 3
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 2
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 4
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Милан» — «Боруссия» (Дортмунд). Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.