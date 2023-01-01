23:18 ()
Онлайн трансляции
Понедельник 27 ноября
Вторник 28 ноября
Свернуть список

Милан - Боруссия Д 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
28 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 5-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Милан
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Боруссия Д, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
23АнглиязщФикайо Томори
28ГерманиязщМалик Тшау
19ФранциязщТео Эрнандес
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
14НидерландыпзТейани Рейндерс
21НигериянпСаму Чуквезе
9ФранциянпОливье Жиру
11СШАнпКристиан Пулишич
1ШвейцарияврГрегор Кобель
25ГерманиязщНиклас Зюле
15ГерманиязщМатс Хуммельс
4ГерманиязщНико Шлоттербек
23ГерманияпзЭмре Джан
20АвстрияпзМарсель Забитцер
26НорвегияпзЮлиан Рюэрсон
11ГерманияпзМарко Ройс
19ГерманияпзЮлиан Брандт
21НидерландынпДониэлл Мален
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
04.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 2-й турБоруссия Д0 : 0Милан
18.07.2017Международный кубок чемпионов - 2017КитайМилан1 : 3Боруссия Д
25.11.2023Италия - Серия А13-й турМилан1 : 0
11.11.2023Италия - Серия А12-й тур2 : 2Милан
07.11.2023Лига чемпионовГруппа F. 4-й турМилан2 : 1
04.11.2023Италия - Серия А11-й турМилан0 : 1
29.10.2023Италия - Серия А10-й тур2 : 2Милан
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турБоруссия Д4 : 2
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур2 : 1Боруссия Д
07.11.2023Лига чемпионовГруппа F. 4-й турБоруссия Д2 : 0
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турБоруссия Д0 : 4
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаБоруссия Д1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Милан» — «Боруссия» (Дортмунд). Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close