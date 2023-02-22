Манчестер Сити - РБ Лейпциг 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
28 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 5-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - РБ Лейпциг, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|47
|пз
|Фил Фоден
|19
|пз
|Хулиан Альварес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|8
|пз
|Амаду Айдара
|20
|пз
|Хави Симонс
|17
|нп
|Луа Опенда
|9
|нп
|Юссуф Поульсен
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Марко Розе
История личных встреч
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|1 : 3
|14.03.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|7 : 0
|22.02.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.12.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1
|15.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|6 : 3
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 4
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 4-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 4-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.