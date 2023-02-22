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Манчестер Сити - РБ Лейпциг 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
28 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 5-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Манчестер Сити
РБ Лейпциг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - РБ Лейпциг, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
3ПортугалиязщРубен Диаш
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
82АнглиязщРико Льюис
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
47АнглияпзФил Фоден
19АргентинапзХулиан Альварес
20ПортугалияпзБернарду Силва
11БельгияпзЖереми Доку
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
21ГерманияврЯнис Бласвих
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
2ФранциязщМохамед Симакан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
24АвстрияпзКсавер Шлагер
8МалипзАмаду Айдара
20НидерландыпзХави Симонс
17БельгиянпЛуа Опенда
9ДаниянпЮссуф Поульсен
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
04.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 2-й турРБ Лейпциг1 : 3Манчестер Сити
14.03.2023Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчМанчестер Сити7 : 0РБ Лейпциг
22.02.2023Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчРБ Лейпциг1 : 1Манчестер Сити
07.12.2021Лига чемпионовГруппа A. 6-й турРБ Лейпциг2 : 1Манчестер Сити
15.09.2021Лига чемпионовГруппа A. 1-й турМанчестер Сити6 : 3РБ Лейпциг
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турМанчестер Сити1 : 1
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й тур4 : 4Манчестер Сити
07.11.2023Лига чемпионовГруппа G. 4-й турМанчестер Сити3 : 0
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й турМанчестер Сити6 : 1
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур0 : 3Манчестер Сити
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур2 : 1РБ Лейпциг
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турРБ Лейпциг3 : 1
07.11.2023Лига чемпионовГруппа G. 4-й тур1 : 2РБ Лейпциг
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур2 : 0РБ Лейпциг
31.10.2023Кубок Германии1/16 финала1 : 0РБ Лейпциг
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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