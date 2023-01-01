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Балтика - Локомотив М 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
28 Ноября 2023 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Балтика
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Локомотив М, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М3 : 2Балтика
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М0 : 1Балтика
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Балтика1 : 1 4 : 1Локомотив М
26.09.2018 Кубок России 1/16 финала Балтика2 : 3 ДВЛокомотив М
30.10.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 30-й тур Локомотив М2 : 0Балтика
01.07.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 15-й тур Балтика0 : 3Локомотив М
16.07.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 18-й тур Балтика0 : 0Локомотив М
16.03.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 1-й тур Локомотив М1 : 1Балтика
02.10.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 30-й тур Балтика0 : 1Локомотив М
18.05.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 13-й тур Локомотив М3 : 1Балтика
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Балтика0 : 2
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 0 : 0Балтика
04.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Балтика0 : 2
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Балтика4 : 1
27.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Балтика
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 3 : 3Локомотив М
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М2 : 1
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 1
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B Локомотив М3 : 0
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Локомотив М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Балтика» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

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