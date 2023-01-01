Балтика - Локомотив М 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
28 Ноября 2023 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Локомотив М, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 1
|26.09.2018
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 3 ДВ
|30.10.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|30-й тур
|2 : 0
|01.07.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|15-й тур
|0 : 3
|16.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|18-й тур
|0 : 0
|16.03.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|1-й тур
|1 : 1
|02.10.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|30-й тур
|0 : 1
|18.05.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|13-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 1
|27.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 3
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Балтика» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.