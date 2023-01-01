23:18 ()
Онлайн трансляции
Понедельник 27 ноября
Вторник 28 ноября
Свернуть список

Кардифф Сити - Вест Бромвич Альбион 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
28 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
Кардифф Сити
Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
15.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турКардифф Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
17.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турВест Бромвич Альбион0 : 0Кардифф Сити
02.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турВест Бромвич Альбион1 : 1Кардифф Сити
28.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турКардифф Сити0 : 4Вест Бромвич Альбион
28.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турКардифф Сити2 : 1Вест Бромвич Альбион
05.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турВест Бромвич Альбион4 : 2Кардифф Сити
29.03.2014Англия - Премьер-лига32-й турВест Бромвич Альбион3 : 3Кардифф Сити
14.12.2013Англия - Премьер-лига16-й турКардифф Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур1 : 2Кардифф Сити
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турКардифф Сити2 : 3
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й тур0 : 0Кардифф Сити
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турКардифф Сити2 : 0
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур0 : 4Кардифф Сити
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турВест Бромвич Альбион2 : 0
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й тур2 : 1Вест Бромвич Альбион
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турВест Бромвич Альбион3 : 1
30.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур0 : 2Вест Бромвич Альбион
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турВест Бромвич Альбион2 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close