Кардифф Сити - Вест Бромвич Альбион 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
28 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|15.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 1
|17.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 0
|02.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 1
|28.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 4
|28.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 1
|05.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|4 : 2
|29.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
|14.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 0
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 4
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1
|30.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0