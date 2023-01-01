Мидлсбро - Престон Норт Энд 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
28 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Престон Норт Энд, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
|18.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|4 : 0
|29.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 1
|07.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|4 : 1
|23.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|16.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|2 : 0
|09.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|3 : 0
|01.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 2
|01.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 1
|13.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 2
|27.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|3 : 2
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 3
|31.10.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 2
|10.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 2
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 2