23:19 ()
Онлайн трансляции
Понедельник 27 ноября
Вторник 28 ноября
Свернуть список

Мидлсбро - Престон Норт Энд 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
28 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
Мидлсбро
Престон Норт Энд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Престон Норт Энд, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
18.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турМидлсбро4 : 0Престон Норт Энд
29.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турПрестон Норт Энд2 : 1Мидлсбро
07.05.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турПрестон Норт Энд4 : 1Мидлсбро
23.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турМидлсбро1 : 2Престон Норт Энд
16.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турМидлсбро2 : 0Престон Норт Энд
09.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турПрестон Норт Энд3 : 0Мидлсбро
01.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турПрестон Норт Энд0 : 2Мидлсбро
01.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турМидлсбро1 : 1Престон Норт Энд
13.03.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турМидлсбро1 : 2Престон Норт Энд
27.11.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турПрестон Норт Энд1 : 1Мидлсбро
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур3 : 2Мидлсбро
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турМидлсбро1 : 0
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й тур3 : 3Мидлсбро
31.10.2023Англия - Кубок лиги1/8 финала2 : 3Мидлсбро
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турМидлсбро0 : 2
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турПрестон Норт Энд1 : 2
10.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й тур1 : 2Престон Норт Энд
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турПрестон Норт Энд3 : 2
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур1 : 0Престон Норт Энд
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турПрестон Норт Энд2 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close