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Уотфорд - Норвич Сити 28 Ноября прямая трансляция

28 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
Уотфорд
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Норвич Сити, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
02.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турНорвич Сити0 : 1Уотфорд
15.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турУотфорд2 : 1Норвич Сити
21.01.2022Англия - Премьер-лига23-й турУотфорд0 : 3Норвич Сити
18.09.2021Англия - Премьер-лига5-й турНорвич Сити1 : 3Уотфорд
20.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турНорвич Сити0 : 1Уотфорд
26.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турУотфорд1 : 0Норвич Сити
07.07.2020Англия - Премьер-лига34-й турУотфорд2 : 1Норвич Сити
08.11.2019Англия - Премьер-лига12-й турНорвич Сити0 : 2Уотфорд
11.05.2016Англия - Премьер-лига35-й турНорвич Сити4 : 2Уотфорд
05.12.2015Англия - Премьер-лига15-й турУотфорд2 : 0Норвич Сити
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур2 : 0Уотфорд
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турУотфорд5 : 0
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й тур0 : 0Уотфорд
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турУотфорд2 : 2
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур0 : 1Уотфорд
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турНорвич Сити1 : 0
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й тур2 : 3Норвич Сити
05.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турНорвич Сити1 : 3
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур3 : 1Норвич Сити
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турНорвич Сити1 : 2

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