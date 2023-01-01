Уотфорд - Норвич Сити 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Норвич Сити, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Давид Вагнер
История личных встреч
|02.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 1
|15.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|2 : 1
|21.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 3
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|20.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|26.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|07.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 1
|08.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|11.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|4 : 2
|05.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|5 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 3
|05.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 3
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2