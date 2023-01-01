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Ковентри Сити - Плимут Аргайл 28 Ноября прямая трансляция

28 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
Ковентри Сити
Плимут Аргайл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
19.01.2019Англия - Первая лигаПервая лига. 29-й турПлимут Аргайл2 : 1Ковентри Сити
18.08.2018Англия - Первая лигаПервая лига. 3-й турКовентри Сити1 : 0Плимут Аргайл
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур0 : 3Ковентри Сити
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турКовентри Сити0 : 0
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й тур3 : 2Ковентри Сити
30.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турКовентри Сити0 : 2
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур2 : 0Ковентри Сити
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турПлимут Аргайл2 : 0
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й тур2 : 1Плимут Аргайл
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турПлимут Аргайл3 : 3
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур3 : 2Плимут Аргайл
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турПлимут Аргайл3 : 0

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