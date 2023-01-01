Ковентри Сити - Плимут Аргайл 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|19.01.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 29-й тур
|2 : 1
|18.08.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 3-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 2
|30.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 3
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 2
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|3 : 0