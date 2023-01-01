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Халл Сити - Ротерхэм Юнайтед 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
28 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
Халл Сити
Ротерхэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
История личных встреч
01.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турХалл Сити0 : 0Ротерхэм Юнайтед
22.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турРотерхэм Юнайтед2 : 4Халл Сити
04.01.2020Кубок Англии1/32 финалаРотерхэм Юнайтед2 : 3Халл Сити
12.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турХалл Сити2 : 2Ротерхэм Юнайтед
21.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турРотерхэм Юнайтед2 : 3Халл Сити
07.05.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турХалл Сити5 : 1Ротерхэм Юнайтед
19.12.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турРотерхэм Юнайтед2 : 0Халл Сити
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур2 : 2Халл Сити
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турХалл Сити1 : 0
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й тур3 : 1Халл Сити
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турХалл Сити1 : 0
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур0 : 2Халл Сити
24.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турРотерхэм Юнайтед1 : 1
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й тур5 : 0Ротерхэм Юнайтед
07.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турРотерхэм Юнайтед2 : 2
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турРотерхэм Юнайтед1 : 1
29.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур2 : 0Ротерхэм Юнайтед

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