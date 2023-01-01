Халл Сити - Ротерхэм Юнайтед 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
28 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
История личных встреч
|01.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 4
|04.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 3
|12.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 2
|21.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 3
|07.05.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|5 : 1
|19.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 2
|24.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|5 : 0
|07.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 0